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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 14:30 BJT

澳洲股市：小幅收低，在英国退欧公投前金矿股下滑

路透悉尼6月22日 - 澳洲股市周三微幅收低，金矿类股的跌幅居前。市场即将迎来周四的英国退欧公投。

澳股S&P/ASX 200指数 微跌3.46点或0.07%，收报5,270.9点。

基于英国公投可能留欧的预期，金价走低，导致金矿股下跌。（完）

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