中国货币市场：资金供需整体仍均衡，季末前谨慎情绪犹存

路透上海6月22日 - 中国银行间市场周三资金面情势与上日接近，盘初略紧但之后逐渐 缓解；季末渐行渐近，跨月资金需求依旧旺盛，利率亦震荡走高，机构谨慎情绪犹存，头寸 管理上多留有较大余地。 交易员指出，公开市场净投放加力，彰显央行维稳流动性的决心，尽管月底前资金仍面 临进一步压力，但在央行的呵护下料安度考验的难度不大。 “今天情况跟昨天差不多，一大早大家感觉还是蛮谨慎的，后来慢慢就好起来了，基本 算是比较均衡吧，”华东一银行交易员称。 她谈到，周一尾盘资金的突然收紧令市场情绪更趋敏感，“借的一早就借，要出的也等 下午再出，毕竟还是怕市场有什么变化。” 北京一银行交易员则表示，半年末的资金需求规模仍不可小觑，在央行的保驾护航下， 短期内料维持紧平衡格局。 中国央行公开市场今日进行了1,500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净 投放850亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间14:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9995 1.9982 +0.13 七天 2.3334 2.2775 +5.59 14天 2.9153 2.7848 +13.05 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6300 2.4200 +21.00 七天 2.5600 2.3850 +17.50 14天 2.6000 2.7200 -12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00 七天 2.3700 2.3100 +6.00 14天 3.0500 2.9200 +13.00 Shibor 其中:隔夜 2.0270 2.0190 +0.80 七天 2.3550 2.3540 +0.10 三个月 2.9593 2.9573 +0.20 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)