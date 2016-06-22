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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 14:39 BJT

中国货币市场：资金供需整体仍均衡，季末前谨慎情绪犹存

路透上海6月22日 - 中国银行间市场周三资金面情势与上日接近，盘初略紧但之后逐渐
缓解；季末渐行渐近，跨月资金需求依旧旺盛，利率亦震荡走高，机构谨慎情绪犹存，头寸
管理上多留有较大余地。
    
    交易员指出，公开市场净投放加力，彰显央行维稳流动性的决心，尽管月底前资金仍面
临进一步压力，但在央行的呵护下料安度考验的难度不大。
   
    “今天情况跟昨天差不多，一大早大家感觉还是蛮谨慎的，后来慢慢就好起来了，基本
算是比较均衡吧，”华东一银行交易员称。
    
    她谈到，周一尾盘资金的突然收紧令市场情绪更趋敏感，“借的一早就借，要出的也等
下午再出，毕竟还是怕市场有什么变化。”    
    
    北京一银行交易员则表示，半年末的资金需求规模仍不可小觑，在央行的保驾护航下，
短期内料维持紧平衡格局。
    
    中国央行公开市场今日进行了1,500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净
投放850亿元。 
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间14:31                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9995     1.9982      +0.13
      七天                     2.3334     2.2775      +5.59
                                                  
      14天                     2.9153     2.7848     +13.05
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.6300     2.4200     +21.00
                                                  
      七天                     2.5600     2.3850     +17.50
                                                  
      14天                     2.6000     2.7200     -12.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0200     2.0100      +1.00
                                                  
      七天                     2.3700     2.3100      +6.00
                                                  
      14天                     3.0500     2.9200     +13.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0270     2.0190      +0.80
                                                  
       七天                    2.3550     2.3540      +0.10
                                                  
       三个月                  2.9593     2.9573      +0.20
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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