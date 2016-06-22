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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 14:54 BJT

路透基点：台湾日盛国际租赁三年期贷款规模增扩至30亿台币--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，日盛国际租赁已将三年期贷款规模从25亿台币增扩至30亿台币(9,300万美元)，在一般银团阶段有10家银行加入。

台湾银行为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点，税前保底利率为1.7%。

最高前端费为25个基点，交易于6月21日签约。(完)

(编译 艾茂林; 审校 刘秀红)

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