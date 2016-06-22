欧股业绩：H&M第二季获利下滑17%，受强势美元及需求不振打击

路透斯德哥尔摩6月22日 - 瑞典服饰零售业者Hennes & Mauritz (H&M) 公布第二季获利下滑17%，因市场对其春季服饰需求疲软，且成本居高不下。

H&M会计年度第二季税前获利下滑至70亿瑞典克朗(8.4736亿美元)，上年同期为84亿，主要受到汇率转换效应导致采购成本维持在高档、销售成长异常疲软导致公司大举降价、以及增加对电子商务的投资等因素影响。H&M第二季财报结果符合路透调查分析师预估。

H&M为全球第二大服饰零售商，仅次于Zara品牌母公司Inditex ；H&M称扩大降价的主因在于春季服饰销售不如预期，因许多主要市场的天气状况不利销售。

需求异常疲弱、特别是3月及4月，导致在进入会计年度第三季之前库存高于预期。

H&M指出，第二季采购成本偏高，此一情形可能延续至第三季；该公司主要在亚洲采购、以美元付款，但绝大部分的营收是以欧元计算。