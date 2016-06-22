欧洲汇市：英镑持坚，英国退欧公投拉票进入最后阶段

英镑兑美元 涨0.4%至1.4705，周二曾涨至1.4788，为年内最高。自周四以来仍上涨5%，其中一部分要归功于周一2%的涨幅，这是2008年以来最大的单日涨幅。

“当前价格走势未显过度，但波动性和不确定性无处不在，而且只会越来越严重，”西联汇款(Western Union)一位企业金融销售主管Tobias Davis称。

“谁都不愿意押错注，所以平仓将继续占主导，市场流动性将缓慢枯竭。”

一周英镑/美元隐含波动率 从上周五超过50%的纪录高位降至40%，但仍高于2008/09年金融危机期间的任何水平。

英镑兑欧元 涨0.1%至0.7668，距离周二触及的三周高点0.7655不远。(完)

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