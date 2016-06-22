欧洲汇市：英镑持坚，英国退欧公投拉票进入最后阶段

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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英镑兑美元 涨0.4%至1.4705，周二曾涨至1.4788，为年内最高。自周四以来仍上涨5%，其中一部分要归功于周一2%的涨幅，这是2008年以来最大的单日涨幅。
“当前价格走势未显过度，但波动性和不确定性无处不在，而且只会越来越严重，”西联汇款(Western Union)一位企业金融销售主管Tobias Davis称。
“谁都不愿意押错注，所以平仓将继续占主导，市场流动性将缓慢枯竭。”
一周英镑/美元隐含波动率 从上周五超过50%的纪录高位降至40%，但仍高于2008/09年金融危机期间的任何水平。
英镑兑欧元 涨0.1%至0.7668，距离周二触及的三周高点0.7655不远。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 张涛/张明钧)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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