台湾货币市场：6月23日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,315亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Manulife Financial Corporation发行10亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,321.5亿台币： 6/24 1,554亿台币 6/27 2,341亿台币 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台 币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/24：财政部发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --6/24: 南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。