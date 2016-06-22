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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍看空，受风险偏好左右

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    * 美元/日圆仍受限于日本出口商在105.00上方的抛售
    * 伦敦市场现汇走软，触及104.31。据信104.00附近挂有大量买单
    * 由于英国公投事件风险，投资者自然会想持有日圆
    * 48/72小时美元/日圆和日经指数期货的相关系数分别为正0.81/正0
.84
    * 纽约时段执行价104日圆的期权规模达11亿美元，105日圆则有15亿
美元
    * 技术面仍看跌。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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