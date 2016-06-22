《汇市简讯》美元/日圆仍看空，受风险偏好左右

0808GMT * 美元/日圆仍受限于日本出口商在105.00上方的抛售 * 伦敦市场现汇走软，触及104.31。据信104.00附近挂有大量买单 * 由于英国公投事件风险，投资者自然会想持有日圆 * 48/72小时美元/日圆和日经指数期货的相关系数分别为正0.81/正0 .84 * 纽约时段执行价104日圆的期权规模达11亿美元，105日圆则有15亿 美元 * 技术面仍看跌。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)