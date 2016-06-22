标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1272 1.1240 +0.28 +3.79 1.0860 美元/日圆 104.45 104.73 -0.27 -13.18 120.30 欧元/日圆 117.76 117.74 +0.02 -9.74 130.47 美元/瑞郎 0.9595 0.9616 -0.22 -4.22 1.0018 英镑/美元 1.4660 1.4645 +0.10 -0.53 1.4738 美元/加元 1.2794 1.2815 -0.16 -7.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.5915 6.5930 -0.02 +0.36 6.5680 澳元/美元 0.7481 0.7444 +0.50 +2.83 0.7275 新西兰元/美元 0.7143 0.7116 +0.38 +4.66 0.6825 欧元/瑞郎 1.0821 1.0815 +0.06 -0.60 1.0886 欧元/英镑 0.7687 0.7672 +0.20 +4.34 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3352 9.3094 +0.28 +1.80 9.1705 美元/挪威克朗 8.2911 8.3109 -0.24 -6.21 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完