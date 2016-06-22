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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:41 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1272  1.1240  +0.28  +3.79  1.0860
    美元/日圆            104.45  104.73  -0.27 -13.18  120.30
    欧元/日圆         117.76  117.74  +0.02  -9.74  130.47
    美元/瑞郎            0.9595  0.9616  -0.22  -4.22  1.0018
    英镑/美元            1.4660  1.4645  +0.10  -0.53  1.4738
    美元/加元            1.2794  1.2815  -0.16  -7.55  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5915  6.5930  -0.02  +0.36  6.5680
    澳元/美元            0.7481  0.7444  +0.50  +2.83  0.7275
    新西兰元/美元        0.7143  0.7116  +0.38  +4.66  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0821  1.0815  +0.06  -0.60  1.0886
    欧元/英镑         0.7687  0.7672  +0.20  +4.34  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3352  9.3094  +0.28  +1.80  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2911  8.3109  -0.24  -6.21  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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