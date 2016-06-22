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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:41 BJT

《全球汇市》英镑和欧元在英国退欧公投前夕走强

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1272  1.1240  +0.28  +3.79  1.0860
    美元/日圆            104.38  104.73  -0.33 -13.23  120.30
    欧元/日圆         117.66  117.74  -0.07  -9.82  130.47
    美元/瑞郎            0.9588  0.9616  -0.29  -4.29  1.0018
    英镑/美元            1.4669  1.4645  +0.16  -0.47  1.4738
    美元/加元            1.2786  1.2815  -0.23  -7.61  1.3839
    美元/离岸人民币    6.5916  6.5925  -0.01  +0.36  6.5680
    澳元/美元            0.7490  0.7444  +0.62  +2.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.7149  0.7116  +0.46  +4.75  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0810  1.0815  -0.05  -0.70  1.0886
    欧元/英镑         0.7681  0.7672  +0.12  +4.26  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3291  9.3094  +0.21  +1.73  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2952  8.3109  -0.19  -6.16  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/张明钧/高琦/王洋; 审校 于春红/艾茂林/张荻/刘秀红)

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