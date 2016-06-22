版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:53 BJT

台湾汇市：台币微收升创一个半月新高，受惠于外资持续汇入及台股连四涨

* 台币兑美元微幅收升至一个半月新高
    * 外资汇入及台股连四涨利于区间偏升
    * 明日台币交易区间暂看32.180-32.250

    路透台北6月22日 - 台币兑美元 周三量增微收升至一个半月新高。汇银人士表示，受惠于外资持
续汇入及台股连四日收涨跃过8,700点，带动台币趋升靠向32.200整数关口，外资汇入有利于台币维持区间偏
扬格局，后续关注外资汇入续航力道。
    
    他们指出，由于英国退欧公投的两大阵营民调仍在伯仲之间，金融市场观望气氛仍在，料在公投结果出炉
前，台币暂由实质需求引导，短线暂且消化外资汇入需求，支撑台币走势区间偏多，若外资持续汇入，不排除
挑战32.200关卡。
    
    今日台币兑美元收创一个半月新高，前高为5月3日的32.205，同时日高32.203则创两周新高，前高为6月8
日的32.182。
    
    〞不管英国脱欧或不脱欧，外资汇入都有利，不脱欧就开心庆祝行情， 脱欧钱在亚洲也相对安全。〞一
位大型公营银行交易员说。
    
    另位资深大型汇银交易员也提及，随着英国退欧阵营民调下滑，资金部分从债市撤出转进股市，而台股现
金殖利率高也吸引外资进驻，因此短期内外资才会持续汇入。
   
    台湾股市周三收涨0.36%,至8,716.25点，并录得连四日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台
股买超53.86亿台币，连四个交易日买超共计233.84亿台币。 
    
    今日台币兑美元实质价位在32.203-32.262间波动，上日区间为32.235-32.274。交易员预估，明日台币区
间在32.180-32.250。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大
；目前一个月美元/台币远汇 32.095/32.128，上日收在32.128。
    
    新兴亚洲货币周三涨跌互见，人民币和韩元兑美元扳回稍早跌幅，但本周稍后英国即将举行公投，令亚币
人气审慎 ；其中韩元 收涨0.2%报1,154.4，上日则在1,156.6。 
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
        
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.221     32.258   32.203-32.262   32.230     7.14    4.61
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.223     32.255   32.203-32.260   32.230     3.09    2.75
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.075/-0.060          -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.140/-0.105          -0.080/-0.060
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐