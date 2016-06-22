台湾汇市：台币微收升创一个半月新高，受惠于外资持续汇入及台股连四涨

* 台币兑美元微幅收升至一个半月新高 * 外资汇入及台股连四涨利于区间偏升 * 明日台币交易区间暂看32.180-32.250 路透台北6月22日 - 台币兑美元 周三量增微收升至一个半月新高。汇银人士表示，受惠于外资持 续汇入及台股连四日收涨跃过8,700点，带动台币趋升靠向32.200整数关口，外资汇入有利于台币维持区间偏 扬格局，后续关注外资汇入续航力道。 他们指出，由于英国退欧公投的两大阵营民调仍在伯仲之间，金融市场观望气氛仍在，料在公投结果出炉 前，台币暂由实质需求引导，短线暂且消化外资汇入需求，支撑台币走势区间偏多，若外资持续汇入，不排除 挑战32.200关卡。 今日台币兑美元收创一个半月新高，前高为5月3日的32.205，同时日高32.203则创两周新高，前高为6月8 日的32.182。 〞不管英国脱欧或不脱欧，外资汇入都有利，不脱欧就开心庆祝行情， 脱欧钱在亚洲也相对安全。〞一 位大型公营银行交易员说。 另位资深大型汇银交易员也提及，随着英国退欧阵营民调下滑，资金部分从债市撤出转进股市，而台股现 金殖利率高也吸引外资进驻，因此短期内外资才会持续汇入。 台湾股市周三收涨0.36%,至8,716.25点，并录得连四日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台 股买超53.86亿台币，连四个交易日买超共计233.84亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.203-32.262间波动，上日区间为32.235-32.274。交易员预估，明日台币区 间在32.180-32.250。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 32.095/32.128，上日收在32.128。 新兴亚洲货币周三涨跌互见，人民币和韩元兑美元扳回稍早跌幅，但本周稍后英国即将举行公投，令亚币 人气审慎 ；其中韩元 收涨0.2%报1,154.4，上日则在1,156.6。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.221 32.258 32.203-32.262 32.230 7.14 4.61 司 元太外汇经纪公 32.223 32.255 32.203-32.260 32.230 3.09 2.75 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.060 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.140/-0.105 -0.080/-0.060 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)