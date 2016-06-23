修正-全球贵金属：6月21日SPDR黄金持仓增加0.39%，iShares白银持仓下降0.43%

英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
(修正标题日期，应为“21日”非“22日”) 路透6月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持 仓较周一增加0.39%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0 .43%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 29,332,457.8 6月21日 29,217,866.1 6月20日 114,591.7 0.39% iShares 333,069,680.4 6月21日 334,495,514.4 6月20日 -1,425,834.0 -0.43% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (完)
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完