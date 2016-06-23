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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 16:47 BJT

修正-全球贵金属：6月21日SPDR黄金持仓增加0.39%，iShares白银持仓下降0.43%

(修正标题日期，应为“21日”非“22日”)
    路透6月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持
仓较周一增加0.39%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0
.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      29,332,457.8  6月21日    29,217,866.1   6月20日  114,591.7   0.39%
    iShares 333,069,680.4  6月21日  334,495,514.4   6月20日 -1,425,834.0  -0.43%
    (完)
        
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    (完)

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