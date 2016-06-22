欧元债市：公债受追捧，投资者关注欧美央行的立场

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
DZ Bank策略师Daniel Lenz表示，“欧洲央行德拉吉的声明被解读为鸽派立场，从而带动欧元区政府债券的多头反击。”
德国10年期公债收益率 日内小幅下跌至0.05%，但仍较上周四触及的历史低点高出约9个基点；在那之后发生了英国亲欧盟议员遇害，使得英国续留欧盟动能升温。
所有其他欧元区债券收益率日内都下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。
部分分析师指出，周四公投之前最后一天的宣传期，仍可能改变民调所显示的五五波结果。
不过金融市场更为密切关注的博彩商赔率显示，公投结果为退欧的机率仅25%，较上周的约40%下滑。
法国兴业策略师Ciaran O'Hagan表示，西班牙及意大利公债收益率显示，市场“根本不担心会发生英国可能退欧的意外。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 艾茂林/张明钧/于春红)
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