欧元债市：公债受追捧，投资者关注欧美央行的立场

DZ Bank策略师Daniel Lenz表示，“欧洲央行德拉吉的声明被解读为鸽派立场，从而带动欧元区政府债券的多头反击。”

德国10年期公债收益率 日内小幅下跌至0.05%，但仍较上周四触及的历史低点高出约9个基点；在那之后发生了英国亲欧盟议员遇害，使得英国续留欧盟动能升温。

所有其他欧元区债券收益率日内都下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。

部分分析师指出，周四公投之前最后一天的宣传期，仍可能改变民调所显示的五五波结果。

不过金融市场更为密切关注的博彩商赔率显示，公投结果为退欧的机率仅25%，较上周的约40%下滑。

法国兴业策略师Ciaran O'Hagan表示，西班牙及意大利公债收益率显示，市场“根本不担心会发生英国可能退欧的意外。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]