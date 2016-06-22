香港个股：信德集团出售澳门住宅项目予阿布扎比投资局，涉资逾32亿港元

路透香港6月22日 - 从事地产发展、酒店及经营港澳客运业务的信德集团 周三宣布，阿布扎比投资局全资拥有的投资控股公司，将投资32.3亿港元于信德旗下在澳门的豪宅项目＂濠庭都会＂第五期，完成后，双方将各占该项目一半权益。

信德集团的声明称，阿布扎比投资局旗下HIP Company Limited的32.3亿港元总投资额中，包括18.5亿港元的股份代价及13.8亿港元的股东贷款。公司表示，拟将出售所得用作一般营运资金及为未来潜在商业机会提供资金；公司并预计交易的税前净潜在收益约13亿港元。

＂濠庭都会＂位于澳门氹仔，第五期项目正在兴建中，定于2018年下半年竣工，其包括物业顶上八座面积共逾230万平方尺的住宅大厦，提供约1,700个单位。(完)

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