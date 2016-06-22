香港个股：信德集团出售澳门住宅项目予阿布扎比投资局，涉资逾32亿港元

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月22日 - 从事地产发展、酒店及经营港澳客运业务的信德集团 周三宣布，阿布扎比投资局全资拥有的投资控股公司，将投资32.3亿港元于信德旗下在澳门的豪宅项目＂濠庭都会＂第五期，完成后，双方将各占该项目一半权益。
信德集团的声明称，阿布扎比投资局旗下HIP Company Limited的32.3亿港元总投资额中，包括18.5亿港元的股份代价及13.8亿港元的股东贷款。公司表示，拟将出售所得用作一般营运资金及为未来潜在商业机会提供资金；公司并预计交易的税前净潜在收益约13亿港元。
＂濠庭都会＂位于澳门氹仔，第五期项目正在兴建中，定于2018年下半年竣工，其包括物业顶上八座面积共逾230万平方尺的住宅大厦，提供约1,700个单位。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完