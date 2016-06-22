更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋升，本周拆款情况攸关月底情势

* 短率稳中偏升，6月底半年报结算前市场不敢大意 * 本周的拆借情况对月底有指标作用 * 月底不留缺口令跨月需求升高 * 短票及债券附买回暂持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款利率周三平稳中有趋升迹象。资调人员指出，6月 底的半年报结算各方都不敢轻忽，目前有需求的银行或是票券商都积极找钱跨月，不愿把缺 口留在6月底，需求转殷令银行微幅调高拆出利率。 资调人士指出，二周的拆出利率高位由上日的0.37%走高至0.375%，也已有银行表示资 金需求看来颇强，明日可能会同步调高。他们也说，跨月需求蛮多，不过经过本周的较密集 拆出，也可能部分的银行拆出额度已临上限，目前的平稳宽裕现状，不一定能够持续到月底 。因此本周末为止的拆款情况颇为关键。 〞过一天算一天，现在不缺不代表月底就不会啊!〞一位大型票券商交易员表示。 他们也说，目前跨月的拆款虽有不少家提供，但也可能因需求高而利率走扬。基本上因 是借出方的市场，因借入方为求月底安全过关，大都会先求〞有〞就好，利率方面较不坚持 。 本地时间18:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.221 32.258 台湾加权股价指数<.TWII 8,716.25 8,684.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.220-0.375% 0.220-0.370% **短票大致平稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，积极安排跨月资金，目前为止进展顺利，自拆款市 场可以做到不少资金，纾解一些压力。 〞现在跨月拆款占一些BIS，所以会比跨月短票利率高一点，也算正常啦，〞一位大型 票券商交易员表示。只是虽然目前为止的跨月资金安排还不错，但月底情势变化大，票券商 心态仍保守。 〞只要本周要跨月的都可以跨到，那月底就不愁了，〞前述交易员说。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上 日；而跨月落点的短票利率则主要在0.35%，也同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.349%，区间为0.30-0.38%，成 交量65.58亿台币；前日加权平均利率为0.355%，区间为0.32-0.37%，成交量162.87亿台币 。 台湾央行周三发行1,962亿台币定存单，与今日到期定存单1,963亿相较，定存单发行余 额减1亿台币。 本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周四2,315亿及周五1,554 亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为739亿台币，累计超额准备7,031亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,145亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日虽有苹果 的高额美元债券交割 ，不过对市况影响不大，目前市况平稳。只不过，周五还有300亿台币的中央政府公债及南 山金融债要交割，资金情势仍保守。 交易人士说，今日投信的赎回还不少，有可能部分是因准备明日的美元债交割。 〞周五可能会比较紧，看客人抽钱的状况了，〞一位大型证券商交易员说。 今日紧缩因素有：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美元。 本周的紧缩因素有：周四Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿 美元。南山人寿周五则将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币；周五另有五年 公债105/8期交割预计金额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率则平稳，今日主要在0.30-0.32%。与银 行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买回利率 则在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率也持稳，区间主要在0.23-0.28%；与 银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 林高丽/杨淑祯)