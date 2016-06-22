中国保险：批准3家互助保险公司，加强管理层控制是挑战--保监会

路透北京6月22日 - 中国保监会周三称，已正式批准众惠财产相互保险社、汇友建工相互保险社和信美人寿相互保险社筹建，并给予一年试点时间；由于相互保险制度体系与传统保险差别较大，股东如何对管理人形成清晰一致的约束是潜在风险点。

保监会在新闻发布会上表示，上述三个试点项目将发挥相互保险不追求短期效益、没有股东盈利压力的优势，提高保险产品和服务的供给质量，弥补商业保险的短板。

“将在一年之内对上述三机构进行试点，之后再考虑成熟一个推出一个。”保监会发展改革部主任何肖锋在新闻发布会上表示，在起步时如果放开太快，而企业对此无清晰认识，会增加市场风险。

保监会新闻稿显示，众惠财产初始运营资金2亿元人民币，针对特定产业链的中小微企业和个体工商户的融资需求，开展信用保证保险等特定业务；汇友建工初始运营资金1亿元，针对建筑领域的特定风险保障需求，开展工程履约保证保险；信美人寿由蚂蚁金服集团等9家企业发起设立，初始运营资金10亿元，针对发起会员等特定群体的保障需求，发展长期养老保险和健康险业务。

何肖锋并指出，与传统的保险公司相比，相互组织在管理层控制方面存在较大的风险。在传统的股份制机构中，即便有董事会代表股东意志对管理层进行约束，也会出现委托-代理风险；而一个相互组织形成后，所有会员都是股东，如何对管理人形成清晰一致的约束，是相互保险亟待解决的问题。

他还提到，未来保监会将在透明度建设、公司治理、产品体系、章程建设等方面进行相互保险制度体系建设；而由于相互保险没有股东，发起人即出资人，负责提供初始运营资金，与股份制公司相比无上市前景或分红的回报，出资人应对相互组织的公益性有清晰的认识。

保监会并强调，近期一些互联网平台推出的多种形式的互助计划，一定程度上扰乱了正常的保险市场秩序，保监会将加大对这些平台的监测和甄别力度，对于打着互助计划的名义而实际非法经营保险业务的，将根据有关法律法规坚决予以打击和取缔。

保监会新闻稿显示，相互保险是国际上主要的保险组织形式之一，且仍在全球保险市场中占据重要地位；2014年全球相互保险保费收入1.3万亿美元，占全球保险市场份额的27.1%，覆盖人群超过9亿人，尤其是在高风险领域和中低收入人群风险保障方面得到广泛引用。