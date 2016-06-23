重温稿-台湾货币市场：短率稳中趋升，本周拆款情况攸关月底情势

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 短率稳中偏升，6月底半年报结算前市场不敢大意 * 本周的拆借情况对月底有指标作用 * 月底不留缺口令跨月需求升高 * 短票及债券附买回暂持平 记者 高洁如 路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款利率周三平稳中有趋升迹象。资调人员指出，6月 底的半年报结算各方都不敢轻忽，目前有需求的银行或是票券商都积极找钱跨月，不愿把缺 口留在6月底，需求转殷令银行微幅调高拆出利率。 资调人士指出，二周的拆出利率高位由上日的0.37%走高至0.375%，也已有银行表示资 金需求看来颇强，明日可能会同步调高。他们也说，跨月需求蛮多，不过经过本周的较密集 拆出，也可能部分的银行拆出额度已临上限，目前的平稳宽裕现状，不一定能够持续到月底 。因此本周末为止的拆款情况颇为关键。 〞过一天算一天，现在不缺不代表月底就不会啊!〞一位大型票券商交易员表示。 他们也说，目前跨月的拆款虽有不少家提供，但也可能因需求高而利率走扬。基本上因 是借出方的市场，因借入方为求月底安全过关，大都会先求〞有〞就好，利率方面较不坚持 。 本地时间18:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.221 32.258 台湾加权股价指数<.TWII 8,716.25 8,684.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.220-0.375% 0.220-0.370% **短票大致平稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，积极安排跨月资金，目前为止进展顺利，自拆款市 场可以做到不少资金，纾解一些压力。 〞现在跨月拆款占一些BIS，所以会比跨月短票利率高一点，也算正常啦，〞一位大型 票券商交易员表示。只是虽然目前为止的跨月资金安排还不错，但月底情势变化大，票券商 心态仍保守。 〞只要本周要跨月的都可以跨到，那月底就不愁了，〞前述交易员说。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上 日；而跨月落点的短票利率则主要在0.35%，也同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.349%，区间为0.30-0.38%，成 交量65.58亿台币；前日加权平均利率为0.355%，区间为0.32-0.37%，成交量162.87亿台币 。 台湾央行周三发行1,962亿台币定存单，与今日到期定存单1,963亿相较，定存单发行余 额减1亿台币。 本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周四2,315亿及周五1,554 亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为739亿台币，累计超额准备7,031亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,145亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日虽有苹果 的高额美元债券交割 ，不过对市况影响不大，目前市况平稳。只不过，周五还有300亿台币的中央政府公债及南 山金融债要交割，资金情势仍保守。 交易人士说，今日投信的赎回还不少，有可能部分是因准备明日的美元债交割。 〞周五可能会比较紧，看客人抽钱的状况了，〞一位大型证券商交易员说。 今日紧缩因素有：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美元。 本周的紧缩因素有：周四Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿 美元。南山人寿周五则将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币；周五另有五年 公债105/8期交割预计金额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率则平稳，今日主要在0.30-0.32%。与银 行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买回利率 则在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率也持稳，区间主要在0.23-0.28%；与 银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 林高丽/杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。