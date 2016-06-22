重温稿-中国经济：抓紧建立负面清单，进一步向民资开放机场和电信等领域--国务院

路透北京6月22日 - 中国国务院周三召开常务会议称，要加快清理完善涉及民间投资的法规政策，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域。

中国政府网刊登新闻稿并称，要在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，切实解决民企与国企公平竞争问题。

“要继续处理好政府和市场关系，营造一视同仁的公平投资环境。再取消一批行政审批事项，能放给市场的坚决放给市场，”常务会议称。

国务院指出，日前开展的全国督查行动发现在促进民间投资方面还存在一些突出问题：部分法规政策不配套、不协调、落实不到位；民营企业在市场准入、资源配置和政府服务等方面难以享受与国企同等待遇；融资难融资贵、缴费负担重；一些干部不作为、不会为、乱作为，少数地方政府失信等。

常务会议表示，将着力缓解融资难融资贵问题，通过专项检查督促银行业金融机构切实做到对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速、小微企业贷款户数不低于上年同期户数、小微企业申贷获得率不低于上年同期水平；同时坚决防止以各种方式变相提高贷款利率。

此外，要推进政府主导的省级再担保机构基本实现全覆盖，探索发展新型融资担保行业；引导金融机构运用大数据等新技术，创新适合民营企业、小微企业的融资模式。

在基建投资和房地产投资支撑下，中国今年以来固定资产投资增速大体保持平稳，1-5月同比增长9.6%；同期，固定资产投资到位资金同比增长7.9%，自1-2月的增长0.9%强劲回升。

而与此形成鲜明对比的是，更能反映经济活力的民间投资增速年初以来持续下行，1-5月同比仅增长3.9%，远低于去年全年的10%；民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为62.0%，比去年同期降低3.4个百分点。

是次国务院常务会议要求以深化改革和政策落地见效提振民营企业投资信心，各地区、各部门要“对号入座”，切实整改督查发现的问题。

同时，并要强化责任追究，建立严格的对政府违约和政策不落实的问责机制。

“督促有关地方和部门在规定时间内解决拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题，”常务会议称，“尽快清理涉企收费，坚决砍掉不合理的收费和中介服务环节，有规定的收费也要减少，降低企业成本。”（完）

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