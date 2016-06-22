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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 22:50 BJT

美国热股：若英国退出欧盟，塔塔汽车旗下捷豹路虎年度获利或减少10亿

路透6月22日 - 据两位熟悉情况的消息人士称，英国最大的汽车生产商捷豹路虎估计，如果英国公投选择脱离欧盟，则到2020年该公司的年度获利可能会减少10亿英镑(14.7亿美元)。

拥有捷豹路虎的印度塔塔汽车 在美国存托股份(ADS)周二收报35.85美元，周三早盘下滑0.2%，报35.78美元。(完)

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