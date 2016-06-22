全球航运：波罗的海乾散货运价指数走坚，所有船型需求均增强

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透6月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，所有船型需求均有增强。
整体乾散货运价指数 上升5点或0.86%，报585点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升5点，或0.57%，报878点。日均获利跌1美元，报6,107美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，或1.46%，报556点。日均获利增加68美元，报4,447美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升7点，报570点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报318点。(完)
(编译 郑茵 审校 李军)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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