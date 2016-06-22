国际油市：亚洲燃料油市场走坚，近月东方-西方价差处在六周高位

路透新加坡6月22日 - 新加坡燃料油市场周三走坚，近月跨月价差和现货价差双双缩窄至数周低位，交易员表示对于近期供给将紧缩的预期提振人气。

380-cst燃料油7月/8月跨月正价差周三创下5月12日以来最窄，报每吨较新加坡报价低1.50美元，较前一日的收盘水平上涨0.25美元。

行业消息人士称，据报在普氏窗口有五笔交易达成，总计有4万吨180-cst燃料油和6万吨380-cst燃料油成交。

Coastal周三既买入又卖出380-cst燃料油。这家实货船用燃料油供应商以每吨248美元从Phillips66买入2万吨燃料油，并以每吨较新加坡报价贴水2.50和3美元的价格，向维多出售两艘2万吨的同样规格燃料油。

380-cst燃料油现货贴水周三收缩0.36美元至每吨较新加坡报价贴水2.18美元，为5月16日以来最窄。

**套利窗口拓宽**

近月东方-西方价差 持平于周二触及的六周高位每吨20.50美元。该价差为180-cst燃料油FOB新加坡报价与含硫量最高3.5%的驳船燃料油FOB鹿特丹报价之间的差额。

相比之下，东方-西方价差在2015年的均值为每吨33.46美元。

不过行业消息人士表示，过去一个月套利窗口的关闭减少了套利船货流动，并使得新加坡短期供给吃紧，尤其是7月末和8月初的供给。这促使东方-西方价差反弹。

消息人士称，套利利润的温和反弹已促使BP以350万美元租用一艘7月的巨型油轮(VLCC)，称鹿特丹驶往新加坡。

路透的船舶追踪数据显示，这艘船名为New Voyage的VLCC从西班牙海岸出发，驶往鹿特丹，7月14日将在那里装载油品，然后运往新加坡。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文