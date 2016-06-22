国际油市：亚洲燃料油市场走坚，近月东方-西方价差处在六周高位

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡6月22日 - 新加坡燃料油市场周三走坚，近月跨月价差和现货价差双双缩窄至数周低位，交易员表示对于近期供给将紧缩的预期提振人气。
380-cst燃料油7月/8月跨月正价差周三创下5月12日以来最窄，报每吨较新加坡报价低1.50美元，较前一日的收盘水平上涨0.25美元。
行业消息人士称，据报在普氏窗口有五笔交易达成，总计有4万吨180-cst燃料油和6万吨380-cst燃料油成交。
Coastal周三既买入又卖出380-cst燃料油。这家实货船用燃料油供应商以每吨248美元从Phillips66买入2万吨燃料油，并以每吨较新加坡报价贴水2.50和3美元的价格，向维多出售两艘2万吨的同样规格燃料油。
380-cst燃料油现货贴水周三收缩0.36美元至每吨较新加坡报价贴水2.18美元，为5月16日以来最窄。
**套利窗口拓宽**
近月东方-西方价差 持平于周二触及的六周高位每吨20.50美元。该价差为180-cst燃料油FOB新加坡报价与含硫量最高3.5%的驳船燃料油FOB鹿特丹报价之间的差额。
相比之下，东方-西方价差在2015年的均值为每吨33.46美元。
不过行业消息人士表示，过去一个月套利窗口的关闭减少了套利船货流动，并使得新加坡短期供给吃紧，尤其是7月末和8月初的供给。这促使东方-西方价差反弹。
消息人士称，套利利润的温和反弹已促使BP以350万美元租用一艘7月的巨型油轮(VLCC)，称鹿特丹驶往新加坡。
路透的船舶追踪数据显示，这艘船名为New Voyage的VLCC从西班牙海岸出发，驶往鹿特丹，7月14日将在那里装载油品，然后运往新加坡。(完)
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(编译 王洋; 审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完