欧元债市：公债受追捧，投资者关注欧美央行宽松的政策立场

* 投资人消化英国退欧公投因素

* 欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席叶伦暗示宽松政策

* 德国以创纪录最低收益率发售30年期公债

路透伦敦6月22日 - 投资者周三追高欧元区公债，他们的视线越过英国公投，关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息、以及欧洲央行准备做更多努力来促进疲弱的经济增长。

德国公债收益率近来的涨势缓和，低评级债券亦受追捧，此前欧美央行主事者均发表评论。

欧洲央行总裁德拉吉重申，承诺央行准备在必要情况下动用所有工具来应对疲弱的经济增长。美联储主席叶伦称美国就业增长放缓，令美联储7月加息的可能性下降。

DZ Bank策略师Daniel Lenz表示，“欧洲央行德拉吉的声明被解读为鸽派立场，从而带动欧元区政府债券的多头反击。”

德国10年期公债收益率 仅上涨1个基点，至0.06%，但仍较上周四触及的历史低点高出近10个基点；在那之后发生了英国亲欧盟议员遇害，使得英国续留欧盟动能升温。

多数其他欧元区债券收益率日内下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。葡萄牙10年期公债 收益率跌至近两周最低水准。

德国周三标售30年期公债，得标利率为0.65%，为纪录最低。

一些分析师指出，周四英国公投前最后一天的造势活动，仍可能改变民调所显示的五五分结果。

不过金融市场更为密切关注的博彩商赔率显示，公投结果为退欧的机率仅25%，较上周的约40%下滑。