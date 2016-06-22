欧元债市：公债受追捧，投资者关注欧美央行宽松的政策立场

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
* 投资人消化英国退欧公投因素
* 欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席叶伦暗示宽松政策
* 德国以创纪录最低收益率发售30年期公债
路透伦敦6月22日 - 投资者周三追高欧元区公债，他们的视线越过英国公投，关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息、以及欧洲央行准备做更多努力来促进疲弱的经济增长。
德国公债收益率近来的涨势缓和，低评级债券亦受追捧，此前欧美央行主事者均发表评论。
欧洲央行总裁德拉吉重申，承诺央行准备在必要情况下动用所有工具来应对疲弱的经济增长。美联储主席叶伦称美国就业增长放缓，令美联储7月加息的可能性下降。
DZ Bank策略师Daniel Lenz表示，“欧洲央行德拉吉的声明被解读为鸽派立场，从而带动欧元区政府债券的多头反击。”
德国10年期公债收益率 仅上涨1个基点，至0.06%，但仍较上周四触及的历史低点高出近10个基点；在那之后发生了英国亲欧盟议员遇害，使得英国续留欧盟动能升温。
多数其他欧元区债券收益率日内下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。葡萄牙10年期公债 收益率跌至近两周最低水准。
德国周三标售30年期公债，得标利率为0.65%，为纪录最低。
一些分析师指出，周四英国公投前最后一天的造势活动，仍可能改变民调所显示的五五分结果。
不过金融市场更为密切关注的博彩商赔率显示，公投结果为退欧的机率仅25%，较上周的约40%下滑。
希腊公债收益率周三下跌近100个基点，至7.95%，因预计欧洲决策者将恢复接受希腊公债作为向希腊银行放贷的抵押品。(完)
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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