英国债市：英债收益率连升四日触及6月初来最高，因退欧押注下降

路透伦敦6月22日 - 英债收益率周三连续第四日大幅攀升，触及6月初来最高水准，因投资者对公投的预期转向英国将留在欧盟。

10年期英债 收益率升至6月3日来最高1.326%。但之后缩减升幅，因此前一份民调显示，在明日英国举行公投前，脱欧阵营支持率领先1个点。10年期英债收益率收报1.31%，日内上涨2个基点。

加拿大皇家银行分析师Sam Hill说，10年期英债收益率自上周以来上涨约20个基点，所以，若公投结果是英国留在欧盟，英债收益率不一定会进一步出现以历史标准来说的巨大升幅。

“如果英国退出欧盟，我认为前景不确定，我们认为英国央行可能减息，英债收益率可能骤降，”Hill说，他补充说，若公投结果为退出欧盟，10年期英债收益率在公投后一段时间内将可能测试1.0%关口。

市场目前消化英国央行在年底前减息25个基点的机率为大约25%，Hill表示，这和博彩市场预计英国离开欧盟的机率差不多。

所有年期的英债收益率周三均上涨。