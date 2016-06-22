英国债市：英债收益率连升四日触及6月初来最高，因退欧押注下降

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
路透伦敦6月22日 - 英债收益率周三连续第四日大幅攀升，触及6月初来最高水准，因投资者对公投的预期转向英国将留在欧盟。
10年期英债 收益率升至6月3日来最高1.326%。但之后缩减升幅，因此前一份民调显示，在明日英国举行公投前，脱欧阵营支持率领先1个点。10年期英债收益率收报1.31%，日内上涨2个基点。
加拿大皇家银行分析师Sam Hill说，10年期英债收益率自上周以来上涨约20个基点，所以，若公投结果是英国留在欧盟，英债收益率不一定会进一步出现以历史标准来说的巨大升幅。
“如果英国退出欧盟，我认为前景不确定，我们认为英国央行可能减息，英债收益率可能骤降，”Hill说，他补充说，若公投结果为退出欧盟，10年期英债收益率在公投后一段时间内将可能测试1.0%关口。
市场目前消化英国央行在年底前减息25个基点的机率为大约25%，Hill表示，这和博彩市场预计英国离开欧盟的机率差不多。
所有年期的英债收益率周三均上涨。
10年期英债和可比德债 收益率差触及6月1日来最高的126.9个基点，之后小幅回落至大约125个基点，日内上涨近4个基点。(完)
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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