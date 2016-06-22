纽约期市：原糖期货连跌第三日，可可期货在英国公投前持稳

《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透纽约/伦敦6月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三连跌第三日，尾盘遭遇卖压，且最大出产国巴西港口拥挤的情况得到缓解。可可期货持稳，许多交易商在英国退欧公投前保持观望。
阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西供应充足。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 也连续第二日下跌，市场焦点放在周四英国决定是否留在欧盟的公投。
10月原糖合约 收跌0.17美分，或0.9%，报每磅19.17美分，收盘前的10分钟一轮卖单令期价扩大跌幅。
8月白糖期货 收跌0.50美元，或0.1%，报每吨530.70美元。
以英镑计价的伦敦可可期货升幅受限，因英镑上涨，兑美元短暂迫近上日触及的五个半月高位，因在明日英国退欧公投举行前，投资者降低英镑下跌的押注。
“可可交易商采取观望态度，”RJO Futures资深市场策略师Peter Mooses说。“市场聚焦在6月23日英国退出欧盟的可能性。预计公投将令所有市场非常波动。”
“英国留在欧盟很可能对商品市场利多。退出欧盟将为市场全面带来负面基调。”
伦敦9月可可 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,264英镑。纽约9月可可 收高10美元，或0.3%，报每吨3,156美元。
阿拉比卡咖啡期货微幅下跌，巴西正进行收割，预料收成良好。
9月阿拉比卡咖啡 收跌1.25美分，或0.9%，报每磅1.397美元。9月罗布斯塔咖啡 收低7美元，或0.4%，报每吨1,708美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升逾2% ，受助于美元疲弱，及担心大平原和中西部地区的过度雨量威胁正在生长 的作物。 CBOT-7月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35-1/4美元，盘中 升至5月12日以来最高的4.36-3/4美元。本周，该合约升2-1/2美分，或0. 6%。 美元指数 势将录得逾一年来的最差周度表现，美元下跌令美国 作物在全球市场更具吸引力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,046口。(完) (编译 刘静；审校 李军)