版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 02:48 BJT

纽约期市：原糖期货连跌第三日，可可期货在英国公投前持稳

路透纽约/伦敦6月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三连跌第三日，尾盘遭遇卖压，且最大出产国巴西港口拥挤的情况得到缓解。可可期货持稳，许多交易商在英国退欧公投前保持观望。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西供应充足。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 也连续第二日下跌，市场焦点放在周四英国决定是否留在欧盟的公投。

10月原糖合约 收跌0.17美分，或0.9%，报每磅19.17美分，收盘前的10分钟一轮卖单令期价扩大跌幅。

8月白糖期货 收跌0.50美元，或0.1%，报每吨530.70美元。

以英镑计价的伦敦可可期货升幅受限，因英镑上涨，兑美元短暂迫近上日触及的五个半月高位，因在明日英国退欧公投举行前，投资者降低英镑下跌的押注。

“可可交易商采取观望态度，”RJO Futures资深市场策略师Peter Mooses说。“市场聚焦在6月23日英国退出欧盟的可能性。预计公投将令所有市场非常波动。”

“英国留在欧盟很可能对商品市场利多。退出欧盟将为市场全面带来负面基调。”

伦敦9月可可 收高11英镑，或0.5%，报每吨2,264英镑。纽约9月可可 收高10美元，或0.3%，报每吨3,156美元。

阿拉比卡咖啡期货微幅下跌，巴西正进行收割，预料收成良好。

9月阿拉比卡咖啡 收跌1.25美分，或0.9%，报每磅1.397美元。9月罗布斯塔咖啡 收低7美元，或0.4%，报每吨1,708美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐