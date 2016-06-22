美国债市：公债价格上涨，在英国退欧公投前有避险买需

* 英国退欧公投是市场主要焦点

* 美国280亿美元七年期公债标售获稳健需求

路透纽约6月22日 - 美国公债价格周三上涨，受避险买需带动，因在周四英国公投进行前的一天，两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。

本周，市场紧盯英国退欧公投前的民调结果，担心一旦决定退欧会在金融市场掀起轩然大波，致使其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会所作的半年度证词陈述反应冷淡。

公债价格上涨，此前调查公司Opinum和市场研究公司TNS周三公布的民调结果显示，英国退欧阵营的支持率上升。

“今日市场走势主要受最新公布的两份民调结果左右，结果暗示退欧的可能性略大于留欧，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。

指标10年期公债 尾盘上涨3/32，收益率从周二尾盘的1.70%下降至1.69%。该收益率上周四降至近四年低点1.52%，因对英国退欧的担心加重，公债收益率在本周反弹，因英国退欧忧虑有所缓解。

避险买盘可能扶助280亿美元七年期公债标售得到稳健需求，这是本周总计880亿美元附息公债供应的最后一笔。

七年期公债标售的得标利率为1.497%，较标售前市场收益率低不到1个基点。

周二进行的340亿美元五年期公债标售和周一的两年期公债标售需求相对疲弱。

周三进行的50美元30年期通膨保值公债(TIPS)标售也吸引了强劲需求，包括基金经理和外国央行在内的间接投标购买规模占比为历来最大。

财政部还进行了130亿美元两年期浮息公债标售。

周三，叶伦第二日在国会作证，内容没有任何意外。

叶伦周二的证词陈述基调相对偏鸽派，她表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.751

五年期公债 99-20/32 (+02/32) 1.206

10年期公债 99-14/32 (+03/32) 1.689

30年期公债 100-01/32 (-02/32) 2.499(完)

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