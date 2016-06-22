美国债市：公债价格上涨，在英国退欧公投前有避险买需

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 英国退欧公投是市场主要焦点
* 美国280亿美元七年期公债标售获稳健需求
路透纽约6月22日 - 美国公债价格周三上涨，受避险买需带动，因在周四英国公投进行前的一天，两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。
本周，市场紧盯英国退欧公投前的民调结果，担心一旦决定退欧会在金融市场掀起轩然大波，致使其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会所作的半年度证词陈述反应冷淡。
公债价格上涨，此前调查公司Opinum和市场研究公司TNS周三公布的民调结果显示，英国退欧阵营的支持率上升。
“今日市场走势主要受最新公布的两份民调结果左右，结果暗示退欧的可能性略大于留欧，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。
指标10年期公债 尾盘上涨3/32，收益率从周二尾盘的1.70%下降至1.69%。该收益率上周四降至近四年低点1.52%，因对英国退欧的担心加重，公债收益率在本周反弹，因英国退欧忧虑有所缓解。
避险买盘可能扶助280亿美元七年期公债标售得到稳健需求，这是本周总计880亿美元附息公债供应的最后一笔。
七年期公债标售的得标利率为1.497%，较标售前市场收益率低不到1个基点。
周二进行的340亿美元五年期公债标售和周一的两年期公债标售需求相对疲弱。
周三进行的50美元30年期通膨保值公债(TIPS)标售也吸引了强劲需求，包括基金经理和外国央行在内的间接投标购买规模占比为历来最大。
财政部还进行了130亿美元两年期浮息公债标售。
周三，叶伦第二日在国会作证，内容没有任何意外。
叶伦周二的证词陈述基调相对偏鸽派，她表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。
-----------------------1906 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.751
五年期公债 99-20/32 (+02/32) 1.206
10年期公债 99-14/32 (+03/32) 1.689
30年期公债 100-01/32 (-02/32) 2.499(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完