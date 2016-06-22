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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.27%，纳斯达克指数下跌0.22%

路透纽约6月22日 - 美国股市周三缩量下跌，交易商聚焦在周四英国公投决定是否留在欧盟。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数 下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数 收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。(完)
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