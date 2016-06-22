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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 04:32 BJT

纽约期市：ICE期棉小幅上涨，受谷物市场投机性买盘提振

路透6月22日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三小涨，受谷物市场上有投机性买盘带动。但在周四英国将为是否留在欧盟举行公投前，市场成交清淡。

“英国举行公投前，人们有些谨慎和紧张，不紧张才怪，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。

ICE-12月期棉 收升0.14美分，或0.22%，报每磅64.53美分，盘中交易区间为64.11-65.21美分。

美元指数 跌0.28%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.66%。

CBOT-7月大豆合约 收高4-1/4美分，报每蒲式耳11.37-1/2美元。CBOT-7月小麦合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳4.58-3/4美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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