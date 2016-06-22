版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 05:41 BJT

加拿大股市：受能源股下跌拖累小幅下滑，关注英国退欧公投

路透多伦多6月22日 - 加拿大主要股指周三小幅下跌，能源股下滑带来压力，上周美国原油库存降幅不及预期拖累油价下跌，金矿股在明日英国退欧公投前走坚。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 盘中触及一周高位，但在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存数据后下滑。

该指数收低8.51点，或0.06%，报14,003.81点。10大类股中有七种收低。

金矿股升幅居前，尽管黄金下跌。

多数其他板块表现迟滞，因投资者在周四英国公投前采取观望态势。民调显示，留欧和脱欧阵营支难分伯仲。

能源股下跌1.5%，材料股上涨1.3%。其他八种类股的涨跌幅度不超过0.75%。

加拿大统计局周三公布，加拿大4月零售销售较上月上升0.9%，主要受汽油价格上涨推动。 (完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐