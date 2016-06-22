澳新经济指标预测--6月23日-6月30日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月23日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日(日) 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +6.6% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 43.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差2.92 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 逆差36.6 6月27日当周 6月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- -4.7% 6月30日(四) 0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.4% 6月30日-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 51.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完