《美国重要政经日程》--6月23日

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 商务部发布新屋销售数据
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布5月领先指标
1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布美国一周抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部发布一周全球棉花价格
2000以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 白云)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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