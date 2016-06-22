金砖国家：6月22日股汇市收盘纵览

路透6月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.48%，报829.33点。
中国股市：沪综指震荡收升，煤炭板块受季节性因素影响领涨大盘
中国汇市：人民币收盘仅微跌，英国脱欧公投在即市场情绪略偏谨慎
香港股市：连续第四个交易日上涨，因英国有望留在欧盟
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.34%，报50,156.303点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3763/78，上日收报3.4054/62。
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南非股市：受惠于全球市场上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.2%，报47,475.23点；大盘综合指数 收盘上涨1.14%，报53,557.2点。
南非汇市：兰特持坚，南非5月CPI增速意外放缓
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印度股市：连续两日下跌。投资人担心英国若离开欧盟，塔塔汽车 旗下的捷豹路虎 会受到打击，因而出脱塔塔汽车股票。BSE指数 收盘下跌0.18%，报26,765.65点；NSE指数 收盘下跌0.2%，报8,203.7点。
印度汇市：收盘变动不大，投资人在英国公投前态度依然审慎。卢比兑美元 收报67.475/67.485，上日收报67.485/67.495。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.06%，报927.29点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.39%，报482.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.78%，报64.89；卢布兑欧元 贬值2.26%，报73.38。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)