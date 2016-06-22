基金观点：PIMCO称英国退欧将推动英镑兑美元重挫至30年低点

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透伦敦6月22日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合部门主管Mike Amey周三表示，如果英国公投决定退出欧盟，英镑兑美元可能跌至30年低点。
Mike Amey在路透全球市场论坛上表示，如果英国投票决定退出欧盟，英镑兑美元可能从目前的1.47最低跌至1.30美元。他说英国留在欧盟的可能性有60%。
他还表示，退欧还将导致英国央行降息，但对其他央行的影响将有限。
“我们认为，退欧将促使英国央行降息至零(但不会降到零以下)，”他说。
“对其他国家央行而言，我们并不认为英国退欧构成系统性事件，因此我们不相信其他国家央行必须得对任何市场冲击做出直接回应。”
他表示，中国对全球经济带来的风险最大。
“我们认为，全球经济面临的最大风险是中国，以及他们如何处理金融危机后信贷激增问题，”他指出。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完