基金观点：PIMCO称英国退欧将推动英镑兑美元重挫至30年低点

路透伦敦6月22日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合部门主管Mike Amey周三表示，如果英国公投决定退出欧盟，英镑兑美元可能跌至30年低点。

Mike Amey在路透全球市场论坛上表示，如果英国投票决定退出欧盟，英镑兑美元可能从目前的1.47最低跌至1.30美元。他说英国留在欧盟的可能性有60%。

他还表示，退欧还将导致英国央行降息，但对其他央行的影响将有限。

“我们认为，退欧将促使英国央行降息至零(但不会降到零以下)，”他说。

“对其他国家央行而言，我们并不认为英国退欧构成系统性事件，因此我们不相信其他国家央行必须得对任何市场冲击做出直接回应。”

他表示，中国对全球经济带来的风险最大。