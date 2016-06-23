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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月23日

* 头版头条:

--中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，听取民间投资政策落实专项督查工作汇报，要求以不断深化改革调动民间投资积极性。

　

* 其他:

--中国证监会主席刘士余出席世界交易所联合会董事会和工作委员会会议时指出，证监会全力支持中国的交易所进一步扩大对外开放与国际合作，这有利于交易所提升交易服务平台、市场监管和投资者权益保护能力。

--今年以来房地产业发债规模超过4,500亿元人民币。业内人士表示，对于房企来说，最宽松的融资窗口期或已过去，后续融资压力将上升。

--国土资源部执法监察局副局长岳晓武介绍，1-5月，全国共立案查处违法用地案件1.38万件，涉及土地面积8.41万亩，其中耕地2.41万亩。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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