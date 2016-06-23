《中国报摘》--中国证券报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 头版头条:
--中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，听取民间投资政策落实专项督查工作汇报，要求以不断深化改革调动民间投资积极性。
* 其他:
--中国证监会主席刘士余出席世界交易所联合会董事会和工作委员会会议时指出，证监会全力支持中国的交易所进一步扩大对外开放与国际合作，这有利于交易所提升交易服务平台、市场监管和投资者权益保护能力。
--今年以来房地产业发债规模超过4,500亿元人民币。业内人士表示，对于房企来说，最宽松的融资窗口期或已过去，后续融资压力将上升。
--国土资源部执法监察局副局长岳晓武介绍，1-5月，全国共立案查处违法用地案件1.38万件，涉及土地面积8.41万亩，其中耕地2.41万亩。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。