中国个股：世纪华通撤回逾百亿增发收购计划，因并购重组监管政策变化

路透上海6月23日 - 在上周五中国证监会发布并购重组监管新政后，近日已有不少上市公司中止其增发收购计划，世纪华通 成为最新一例，该公司暂时撤回金额超过百亿元人民币的增发新股收购资产及配套融资计划。

世纪华通周三晚间公告称，鉴于申报文件中标的公司财务数据将于6月底到期，且近期并购重组监管政策发生变化，公司决定暂时撤回该收购计划。在相关审计工作完成后，公司将严格按照监管政策的要求向证监会再次提交本次重组申请文件。

去年12月，世纪华通宣布拟以增发股份及现金的形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，资产总价值为134.63亿元，同时拟向七名认购对象增发股份筹集至多110.33亿元配套资金。中手游移动科技曾在美国上市，去年8月完成退市程序。

中国证监会上周五就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温，支持通过并购重组提高上市公司质量，取消重组上市的配套融资，提高了对重组方资金实力要求。