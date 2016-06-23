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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报6月23日

* 要闻版头条：

--公投前夕，英女皇伊利沙伯二世被指暗地支持脱欧，或进一步反映英国年长一辈渴望重振主权，令公投成为世代之争。

* 其他：

--深港通进入技术准备最后一击，港交所 通知，将于下周一（27日）起开启＂端对端＂测试（即就结算系统接口进行测试），据相关资料册，沪港通及深港通将有分开的额度。另有消息指，深港通额度或较高。

--内地不良贷款问题引起市场忧虑，瑞银及穆迪分别指出，对内银资产质素担忧，持续增加的应收款项问题可能引发更多坏帐问题，瑞银更削全綫内银股目标价，重申对内银板块负面展望评级。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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