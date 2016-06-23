《香港报摘》--经济日报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 要闻版头条：
--公投前夕，英女皇伊利沙伯二世被指暗地支持脱欧，或进一步反映英国年长一辈渴望重振主权，令公投成为世代之争。
* 其他：
--深港通进入技术准备最后一击，港交所 通知，将于下周一（27日）起开启＂端对端＂测试（即就结算系统接口进行测试），据相关资料册，沪港通及深港通将有分开的额度。另有消息指，深港通额度或较高。
--内地不良贷款问题引起市场忧虑，瑞银及穆迪分别指出，对内银资产质素担忧，持续增加的应收款项问题可能引发更多坏帐问题，瑞银更削全綫内银股目标价，重申对内银板块负面展望评级。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。