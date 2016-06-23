《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

*工商时报：

--在总统大选、美国升息、英国脱欧等不确定性因素下，基金市场偏冷，且投资人观望居多，迄今仅募不到700亿台币，过去一档新基金就募爆百亿台币的盛况不再，总计前五月一共24档新基金才募到600亿台币。

--经济部昨日发布最新绿能目标，全面将蔡英文总统的再生能源目标纳入，太阳光电装置量比旧政府规划多二倍、离岸风力多五成，2025年总再生能源目标达到2,742万瓩（千瓦）。初估光太阳能与离岸风力总投资额金额就达1.74兆(万亿)台币，带动商机庞大。

*经济日报：

--根据金管会最新资料，上月新增一家大陆QDII(合格境内机构投资者)申请来台投资，且是在520后，这也是近一年来，首度有QDII申请来台。

--对于新形势下的两岸经贸关系，上海社会科学院副院长王振昨日认为，大陆官方政策将保持一贯性，对台商及两岸经贸关系保持积极的态势。

--资深汇银主管指出，观察过去经验，当台湾经济成长为负数时，台币汇率当年都会贬值至35，以此来看，目前维持在32.5元以上的台币汇率明显〞高估〞，要留意今年下半年台币汇率很可能反转，贬向34-35。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。