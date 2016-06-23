《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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*工商时报：
--在总统大选、美国升息、英国脱欧等不确定性因素下，基金市场偏冷，且投资人观望居多，迄今仅募不到700亿台币，过去一档新基金就募爆百亿台币的盛况不再，总计前五月一共24档新基金才募到600亿台币。
--经济部昨日发布最新绿能目标，全面将蔡英文总统的再生能源目标纳入，太阳光电装置量比旧政府规划多二倍、离岸风力多五成，2025年总再生能源目标达到2,742万瓩（千瓦）。初估光太阳能与离岸风力总投资额金额就达1.74兆(万亿)台币，带动商机庞大。
*经济日报：
--根据金管会最新资料，上月新增一家大陆QDII(合格境内机构投资者)申请来台投资，且是在520后，这也是近一年来，首度有QDII申请来台。
--对于新形势下的两岸经贸关系，上海社会科学院副院长王振昨日认为，大陆官方政策将保持一贯性，对台商及两岸经贸关系保持积极的态势。
--资深汇银主管指出，观察过去经验，当台湾经济成长为负数时，台币汇率当年都会贬值至35，以此来看，目前维持在32.5元以上的台币汇率明显〞高估〞，要留意今年下半年台币汇率很可能反转，贬向34-35。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。