《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--国家信息中心撰文建议，为保持金融运行健康稳健，货币政策要坚持“中性适度”；引导社会资金流向实体经济；实施银行体系流动性精细化管理；引导银行平稳放贷，优化信贷增量。
**证券时报**
--内地与香港基金互认正式开闸接近一年，获批发售的基金产品总数已达42只，其中南下基金36只、北上基金6只。从销售情况来看，北上基金好于南下基金，上投摩根代理发售的摩根亚洲总收益债券基金成为销量王,销量占所有北上产品的近90%。
**东方早报**
--陷入百亿兑付危机的快鹿集团宣布，今后将成立由投资人占多数的上海快鹿事件管理处置委员会，以主导和处置之后的兑付事宜。管委会的成立及细则已向政府相关部门报送，为快鹿事件处置的“最高协调与决策机构”。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。