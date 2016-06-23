《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

--内地与香港基金互认正式开闸接近一年，获批发售的基金产品总数已达42只，其中南下基金36只、北上基金6只。从销售情况来看，北上基金好于南下基金，上投摩根代理发售的摩根亚洲总收益债券基金成为销量王,销量占所有北上产品的近90%。