版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 08:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**上海证券报**

--国家信息中心撰文建议，为保持金融运行健康稳健，货币政策要坚持“中性适度”；引导社会资金流向实体经济；实施银行体系流动性精细化管理；引导银行平稳放贷，优化信贷增量。

**证券时报**

--内地与香港基金互认正式开闸接近一年，获批发售的基金产品总数已达42只，其中南下基金36只、北上基金6只。从销售情况来看，北上基金好于南下基金，上投摩根代理发售的摩根亚洲总收益债券基金成为销量王,销量占所有北上产品的近90%。

**东方早报**

--陷入百亿兑付危机的快鹿集团宣布，今后将成立由投资人占多数的上海快鹿事件管理处置委员会，以主导和处置之后的兑付事宜。管委会的成立及细则已向政府相关部门报送，为快鹿事件处置的“最高协调与决策机构”。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐