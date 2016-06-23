《香港报摘》--信报6月23日

* 要闻版头条：

--昨日藉港交所 月底测试＂深港通＂系统的公告，再燃起＂七一送大礼＂憧憬，炒高大中小股，港资券商股镬气尤盛。北水经港股通流入资金连日升温，昨天创出33.3亿元人民币的14个月新高，是去年4月＂港股大时代＂以来最多。

* 其他：

--德国流动银行初创公司Number26宣布，获长和 主席李嘉诚私人投资旗舰维港投资（Horizons Ventures）领投。除维港投资外，Number26完成最新一轮4,000万美元B轮融资的投资者还包括Battery Ventures、德国网购公司Zalando的管理层Robert Gentz、David Schneider及Rubin Ritter。

--受环球经济疲弱、股市波动影响，强积金上半年表现疲弱。骏隆强积金顾问常务董事陈锐隆表示，截至5月底，强积金整体回报率为负0.77%，平均每人损失约6,000港元；但下半年港股若造好，料带动强积金有4%至5%正回报。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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