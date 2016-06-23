《香港报摘》--信报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 要闻版头条：
--昨日藉港交所 月底测试＂深港通＂系统的公告，再燃起＂七一送大礼＂憧憬，炒高大中小股，港资券商股镬气尤盛。北水经港股通流入资金连日升温，昨天创出33.3亿元人民币的14个月新高，是去年4月＂港股大时代＂以来最多。
* 其他：
--德国流动银行初创公司Number26宣布，获长和 主席李嘉诚私人投资旗舰维港投资（Horizons Ventures）领投。除维港投资外，Number26完成最新一轮4,000万美元B轮融资的投资者还包括Battery Ventures、德国网购公司Zalando的管理层Robert Gentz、David Schneider及Rubin Ritter。
--受环球经济疲弱、股市波动影响，强积金上半年表现疲弱。骏隆强积金顾问常务董事陈锐隆表示，截至5月底，强积金整体回报率为负0.77%，平均每人损失约6,000港元；但下半年港股若造好，料带动强积金有4%至5%正回报。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。