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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 08:53 BJT

《全球汇市》英镑兑美元升至六周高位，民调显示留欧阵营支持率升高

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1330  1.1295  +0.31  +4.33  1.0860
    美元/日圆            104.76  104.39  +0.35 -12.92  120.30
    欧元/日圆         118.71  117.88  +0.70  -9.01  130.47
    美元/瑞郎            0.9588  0.9583  +0.05  -4.29  1.0018
    英镑/美元            1.4799  1.4703  +0.65  +0.41  1.4738
    美元/加元            1.2805  1.2842  -0.29  -7.47  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5810  6.5792  +0.03  +0.20  6.5680
    澳元/美元            0.7517  0.7500  +0.23  +3.33  0.7275
    新西兰元/美元        0.7167  0.7161  +0.08  +5.01  0.6825
    澳元/日圆         78.750  78.300  +0.57 -10.12  87.620
    新西兰元/日圆     75.090  74.800  +0.39  -8.40  81.980
    英镑/日圆         155.10  153.55  +1.01 -12.48  177.22
    澳元/新西兰元     1.0485  1.0462  +0.22  -1.68  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/许娜/陈宗琦；审校 龚芳/李爽/白云)

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