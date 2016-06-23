《香港报摘》--其他报纸重要消息6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 明报：
--据中国金融投资 的投资者通讯显示，复星国际 旗下券商复星恒利，已与中金投签署合作备忘录，复星恒利将向中金投收购乾隆资本50%股权。现时乾隆资本作为康诺信贷基金的投资经理，中金投及复星恒利拟在两年内，将基金的规模由目前1,000万美元增至5,000万美元。
* 苹果日报：
--人力资源谘询公司美世（Mercer）公布2016年环球生活成本指数调查，香港超越安哥拉首都卢安达，成为全球生活成本最高城市，其中租金、汽油以至咖啡价格都冠绝全球。
* 星岛日报：
--主营阿信屋的CEC国际 昨日发盈警，预期去年度业绩将录得亏损，主因是经济急速降温，并错估本地零售市况的逆转趋势，令期内零售业务收益增长逊于预期，相关升幅亦低于经营成本的增加。
* 文汇报：
--香港上半年38只新股上巿，集资总额435亿元，分别较去年同期下跌17%和66%。不过，香港仍稳占全球新股集资额冠军，远远跑赢居第二的纽交所(约297亿元)。德勤估计，待下半年市况渐为明朗，本港新股活动将有所增加，料全年约有115只新股上市，集资额约2,000亿港元。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。