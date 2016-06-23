《香港报摘》--其他报纸重要消息6月23日

* 明报：

--据中国金融投资 的投资者通讯显示，复星国际 旗下券商复星恒利，已与中金投签署合作备忘录，复星恒利将向中金投收购乾隆资本50%股权。现时乾隆资本作为康诺信贷基金的投资经理，中金投及复星恒利拟在两年内，将基金的规模由目前1,000万美元增至5,000万美元。

* 苹果日报：

--人力资源谘询公司美世（Mercer）公布2016年环球生活成本指数调查，香港超越安哥拉首都卢安达，成为全球生活成本最高城市，其中租金、汽油以至咖啡价格都冠绝全球。

* 星岛日报：

--主营阿信屋的CEC国际 昨日发盈警，预期去年度业绩将录得亏损，主因是经济急速降温，并错估本地零售市况的逆转趋势，令期内零售业务收益增长逊于预期，相关升幅亦低于经营成本的增加。

* 文汇报：

--香港上半年38只新股上巿，集资总额435亿元，分别较去年同期下跌17%和66%。不过，香港仍稳占全球新股集资额冠军，远远跑赢居第二的纽交所(约297亿元)。德勤估计，待下半年市况渐为明朗，本港新股活动将有所增加，料全年约有115只新股上市，集资额约2,000亿港元。（完）