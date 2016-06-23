港报社评：李嘉诚倡加利得税 港府须深思--经济日报6月23日

长和主席李嘉诚指应稍调高利得税率，令穷人受惠。他应是看见全球由竞相减税，现趋向加税促社会均衡发展的转变。香港要加税阻力不低，惟各界应持开放态度讨论，思香港未来。

李嘉诚接受外电访问时，呼吁港府提高企业利得税，因只要将利得税率提高一至两个百分点，就会有很多穷人受惠。李嘉诚作为跨国企业主席，建议加税＂打劫自己荷包＂，应是看见全球政府的财税政策，近年出现明显变化。

全球不少地区过往都竞相减税，以比对手更低的税率，招徕更多企业到当地营商，推动经济。如新加坡的利得税率，在九十年代时曾达26%，其后不断减至17%，逼近香港的16.5%；前特首曾荫权更曾建议将利得税率进一步减至15%，以增本港竞争力。

惟各地税率斗低竞赛已不复见，因各国在全球化与科技革新下，都面对贫富悬殊加剧、中产向下流等难题，加上人口老化，社会矛盾日益尖锐令民粹主义抬头，要增资源缓解问题，首务是解决钱从何来。故如新加坡已不再打减税战，去年更向富裕阶层加税，高举资本主义的美国亦现加税呼声，如巴菲特、盖茨等富豪更力倡加富人税以解社会矛盾。本港虽同样面对贫富矛盾、老龄化等挑战，惟现时的客观环境，倡议加税势惹争议，至少遇三大难题。

其一，加多少？香港作为外向型经济体，低税率是吸引外资的主要因素，若香港要加利得税，又要维持竞争力，实际上有多少加税空间，可为政府开源以增社会福利的同时，亦不会促使外资企业因加税而撤走？

其二，如何加？较具规模、盈利能力较高的大企业，较有能力应对一旦加利得税的影响，惟本港中小企逾三十万家，成本高企却利钱不丰，生意殊不易为。到底中小企可否获豁免加税，或以公司盈利、规模等划分而优待中小企，难免令本港的简单税制复杂化，变相增营商成本。

其三，何时加？港府虽预计最快2021年出现结构性财赤，惟现时政府储备达八千多亿、财政又年年有盈余，提加税势惹反弹。到底何时提出加利得税议题，供商界及公众讨论，寻求共识，港府的时机拿捏要慎思量。

加税倡议当然难受欢迎，惟要化解本港社会种种矛盾，亦无财不行，港府与商界应持开放态度讨论，思考怎助香港构建利于营商、社会保障亦更完善的未来。（完）

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