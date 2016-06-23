港报社评：李嘉诚倡加利得税 港府须深思--经济日报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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长和主席李嘉诚指应稍调高利得税率，令穷人受惠。他应是看见全球由竞相减税，现趋向加税促社会均衡发展的转变。香港要加税阻力不低，惟各界应持开放态度讨论，思香港未来。
李嘉诚接受外电访问时，呼吁港府提高企业利得税，因只要将利得税率提高一至两个百分点，就会有很多穷人受惠。李嘉诚作为跨国企业主席，建议加税＂打劫自己荷包＂，应是看见全球政府的财税政策，近年出现明显变化。
全球不少地区过往都竞相减税，以比对手更低的税率，招徕更多企业到当地营商，推动经济。如新加坡的利得税率，在九十年代时曾达26%，其后不断减至17%，逼近香港的16.5%；前特首曾荫权更曾建议将利得税率进一步减至15%，以增本港竞争力。
惟各地税率斗低竞赛已不复见，因各国在全球化与科技革新下，都面对贫富悬殊加剧、中产向下流等难题，加上人口老化，社会矛盾日益尖锐令民粹主义抬头，要增资源缓解问题，首务是解决钱从何来。故如新加坡已不再打减税战，去年更向富裕阶层加税，高举资本主义的美国亦现加税呼声，如巴菲特、盖茨等富豪更力倡加富人税以解社会矛盾。本港虽同样面对贫富矛盾、老龄化等挑战，惟现时的客观环境，倡议加税势惹争议，至少遇三大难题。
其一，加多少？香港作为外向型经济体，低税率是吸引外资的主要因素，若香港要加利得税，又要维持竞争力，实际上有多少加税空间，可为政府开源以增社会福利的同时，亦不会促使外资企业因加税而撤走？
其二，如何加？较具规模、盈利能力较高的大企业，较有能力应对一旦加利得税的影响，惟本港中小企逾三十万家，成本高企却利钱不丰，生意殊不易为。到底中小企可否获豁免加税，或以公司盈利、规模等划分而优待中小企，难免令本港的简单税制复杂化，变相增营商成本。
其三，何时加？港府虽预计最快2021年出现结构性财赤，惟现时政府储备达八千多亿、财政又年年有盈余，提加税势惹反弹。到底何时提出加利得税议题，供商界及公众讨论，寻求共识，港府的时机拿捏要慎思量。
加税倡议当然难受欢迎，惟要化解本港社会种种矛盾，亦无财不行，港府与商界应持开放态度讨论，思考怎助香港构建利于营商、社会保障亦更完善的未来。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。