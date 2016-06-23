港报社评：迷你仓火警烧出老问题，须清除旧工厦消防隐患--明报6月23日

九龙湾淘大工业村一处迷你仓四级火警，已经焚烧超过36小时，到今日零时仍未扑灭。这场＂长命火＂，除了夺去高级消防队长张耀升的生命，也烧出两个老问题：一是旧式工厦毋须装设洒水系统的隐忧；二是政府官员对工作认知未与时俱进，未能及时采取政策措施消除隐患。今次迷你仓火警，政府的应对切勿再一次沦为＂交差式＂，而是要采取切实措施，彻底解决旧式工厦和迷你仓的消防安全问题。

旧式工厦没有洒水系统，这些年历次火警增加扑灭难度，或酿成严重伤亡与损失，屡见不鲜。20年前嘉利大厦大火，造成41人死亡80人受伤，不但是香港社会的巨痛，也震撼国际社会；那次大火有诸多原因，其中缺乏自动洒水系统，未能即时控制火势，是调查委员会得出的结论之一。建于上世纪70年代以前的工厦或商厦，符合当时的消防要求，如今随着时日推移，消防安全标准提高，设施要求不一样，甚至建筑格局也有改变，以旧式工厦商厦之老旧，要它们跟上新标准和要求会有一定困难。不过，自动洒水系统既然已经证明对灭火之不可或缺，则老问题须以新思维审视，是否规定旧式工厦商厦也要装设这套系统，政府有必要提上议程。

除了自动洒水系统，政府也可考虑其他选项。例如一些工厦老旧得不宜装设洒水系统，则这类工厦的使用就应有另一套规管办法，以降低其＂危险系数＂；甚至以政策措施鼓励业主拆卸重建等，彻底扫除老旧隐患，也应该思考研议。总之，旧式工厦消防安全标准低于现行规定，却与新楼宇的使用并无不同，个中落差如何调适，是政府需要处理的问题。今次迷你仓火警，就暴露了政府对旧式工厦消防安全规定的滞后应对。

工厦是否应该准予营运迷你仓，曾经进入政府的日程。地政总署一度认为工厦地契订明只准作＂工业及/或货仓＂或＂工业＂用途，而根据法庭判例，指出＂工厦是否符合工业用途，须考虑有没有生产过程及制造出物品＂，地政总署因而认为迷你仓不符合地契规定，曾对多个工厦单位发出警告信，并一度＂钉契＂。这个做法惹来迷你仓业界反弹，其后地政总署再征询法律意见，获得＂一般为客户贮存个人或家居货物的迷你仓，即使并非贮存传统货仓所贮存的商品，亦不会被视为违反地契订明的『仓库』用途＂的新解说。政府接纳这个法律意见，迷你仓得以名正言顺经营。

本来，随着社会改变，产业更迭，地政总署按＂工业及/或货仓＂的新解行事，尽量利用旧式工厦的资源，是正确转軚。事实上，迷你仓历经10多年发展，对应了市民的庞大需求，据非正式统计，现在本港约有迷你仓500家，约为10万名顾客提供贮存服务，已经成为一个新产业。问题是政府这个与时俱进并不彻底，未警觉迷你仓的设计营运潜藏的消防安全隐患。迷你仓设在工厦内，业者为了尽量利用空间，内部设计都是通道狭窄，大多数仅可容一人通过，而通道多＂倔头＂，需原路进出。为用尽空间，迷你仓都沿窗而建，即是把窗户全部封闭，使工厦单位变相成为密闭空间。间隔物料方面，业界为了向顾客展示迷你仓安全、乾净和牢固，多用铝质框架和金属片建造。这些布局、设计和用料，在今次淘大工业村的四级火警中，证明都是消防安全隐患。

据消防当局表示，今次火场约有200个间隔迷你仓，很多都上了锁，延误消防员扑救。火场通道如迷宫，特别是烟雾弥漫之际，难辨方向；而封闭窗户的金属片，则阻碍了消防员射水进入火场。这种情况，与过去间或发生的卡拉OK或夜总会的火警相似，都是密闭空间，浓烟难以宣泄，形成＂闷烧＂以至烟呛杀人伤人等。事态说明只要了解迷你仓的装修建设，都会嗅到一股消防安全隐患气息，加上一些人租用迷你仓，贮存什么物品难以规管；所有迷你仓都有提示不能存放危险物品，但是业界管不了，淘大工业村火警的迷你仓，有人坦承租用并存放易燃物品，表示对为救火而殉职的消防队长，感到愧疚。

连串情况可见，发生火警的迷你仓没有洒水系统，未能及时控制火警蔓延，肯定是导致＂闷烧＂的原因之一，迷你仓内布局间隔与用料，则使安全隐患恶化至一发不可收拾。若当日地政总署从地契审视工厦是否可作迷你仓的同时，提出安全隐忧的考虑，并向政府高层反映，或许情况会不一样。一场四级火烧出老问题，政府仍然被动回应，事态有点无奈。无论如何，今次火警折射出来的旧式工厦的洒水系统、迷你仓的消防安全规管问题，政府与业界都不能回避。（完）

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