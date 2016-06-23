港报社评：迷你仓火警烧出老问题，须清除旧工厦消防隐患--明报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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九龙湾淘大工业村一处迷你仓四级火警，已经焚烧超过36小时，到今日零时仍未扑灭。这场＂长命火＂，除了夺去高级消防队长张耀升的生命，也烧出两个老问题：一是旧式工厦毋须装设洒水系统的隐忧；二是政府官员对工作认知未与时俱进，未能及时采取政策措施消除隐患。今次迷你仓火警，政府的应对切勿再一次沦为＂交差式＂，而是要采取切实措施，彻底解决旧式工厦和迷你仓的消防安全问题。
旧式工厦没有洒水系统，这些年历次火警增加扑灭难度，或酿成严重伤亡与损失，屡见不鲜。20年前嘉利大厦大火，造成41人死亡80人受伤，不但是香港社会的巨痛，也震撼国际社会；那次大火有诸多原因，其中缺乏自动洒水系统，未能即时控制火势，是调查委员会得出的结论之一。建于上世纪70年代以前的工厦或商厦，符合当时的消防要求，如今随着时日推移，消防安全标准提高，设施要求不一样，甚至建筑格局也有改变，以旧式工厦商厦之老旧，要它们跟上新标准和要求会有一定困难。不过，自动洒水系统既然已经证明对灭火之不可或缺，则老问题须以新思维审视，是否规定旧式工厦商厦也要装设这套系统，政府有必要提上议程。
除了自动洒水系统，政府也可考虑其他选项。例如一些工厦老旧得不宜装设洒水系统，则这类工厦的使用就应有另一套规管办法，以降低其＂危险系数＂；甚至以政策措施鼓励业主拆卸重建等，彻底扫除老旧隐患，也应该思考研议。总之，旧式工厦消防安全标准低于现行规定，却与新楼宇的使用并无不同，个中落差如何调适，是政府需要处理的问题。今次迷你仓火警，就暴露了政府对旧式工厦消防安全规定的滞后应对。
工厦是否应该准予营运迷你仓，曾经进入政府的日程。地政总署一度认为工厦地契订明只准作＂工业及/或货仓＂或＂工业＂用途，而根据法庭判例，指出＂工厦是否符合工业用途，须考虑有没有生产过程及制造出物品＂，地政总署因而认为迷你仓不符合地契规定，曾对多个工厦单位发出警告信，并一度＂钉契＂。这个做法惹来迷你仓业界反弹，其后地政总署再征询法律意见，获得＂一般为客户贮存个人或家居货物的迷你仓，即使并非贮存传统货仓所贮存的商品，亦不会被视为违反地契订明的『仓库』用途＂的新解说。政府接纳这个法律意见，迷你仓得以名正言顺经营。
本来，随着社会改变，产业更迭，地政总署按＂工业及/或货仓＂的新解行事，尽量利用旧式工厦的资源，是正确转軚。事实上，迷你仓历经10多年发展，对应了市民的庞大需求，据非正式统计，现在本港约有迷你仓500家，约为10万名顾客提供贮存服务，已经成为一个新产业。问题是政府这个与时俱进并不彻底，未警觉迷你仓的设计营运潜藏的消防安全隐患。迷你仓设在工厦内，业者为了尽量利用空间，内部设计都是通道狭窄，大多数仅可容一人通过，而通道多＂倔头＂，需原路进出。为用尽空间，迷你仓都沿窗而建，即是把窗户全部封闭，使工厦单位变相成为密闭空间。间隔物料方面，业界为了向顾客展示迷你仓安全、乾净和牢固，多用铝质框架和金属片建造。这些布局、设计和用料，在今次淘大工业村的四级火警中，证明都是消防安全隐患。
据消防当局表示，今次火场约有200个间隔迷你仓，很多都上了锁，延误消防员扑救。火场通道如迷宫，特别是烟雾弥漫之际，难辨方向；而封闭窗户的金属片，则阻碍了消防员射水进入火场。这种情况，与过去间或发生的卡拉OK或夜总会的火警相似，都是密闭空间，浓烟难以宣泄，形成＂闷烧＂以至烟呛杀人伤人等。事态说明只要了解迷你仓的装修建设，都会嗅到一股消防安全隐患气息，加上一些人租用迷你仓，贮存什么物品难以规管；所有迷你仓都有提示不能存放危险物品，但是业界管不了，淘大工业村火警的迷你仓，有人坦承租用并存放易燃物品，表示对为救火而殉职的消防队长，感到愧疚。
连串情况可见，发生火警的迷你仓没有洒水系统，未能及时控制火警蔓延，肯定是导致＂闷烧＂的原因之一，迷你仓内布局间隔与用料，则使安全隐患恶化至一发不可收拾。若当日地政总署从地契审视工厦是否可作迷你仓的同时，提出安全隐忧的考虑，并向政府高层反映，或许情况会不一样。一场四级火烧出老问题，政府仍然被动回应，事态有点无奈。无论如何，今次火警折射出来的旧式工厦的洒水系统、迷你仓的消防安全规管问题，政府与业界都不能回避。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。