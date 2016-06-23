港报社评：监管迷你仓免成死亡陷阱--星岛日报6月23日

牛头角旧型工厦迷你仓的四级长命火，以一个高级消防队长的生命，唤起了社会对迷你仓安全监管的关注。本报揭露有迷你仓设在旧式商住楼宇，非常接近民居和安老院，万一失火，更会威胁众多住客的生命。 迷你仓近年在港如雨后春笋，反映了社会大众对这类寄存设施和服务的庞大需求。楼价愈来愈贵，单位愈来愈细，而不少人不舍得丢掉、记录下人生足迹的杂物愈来愈多，把这些不常用的珍藏品储存在迷你仓，可以释放家居空间。一些人会用来存放换季衣物，或者在家居大装修期间暂存家具，也有小商户用作存货，还有其他数之不尽的用途。 对于不少因工业北移而丢空的旧型工厂大厦，设立迷你仓成为一个有利可图的＂活化＂方式，厂厦内一个个迷你仓，恍如住宅内的一间间板间房。

当局对板间房的防火安全关注度，远比迷你仓为高，原因是板间房住人，失火会威胁性命，而迷你仓存货，大家觉得对人命威胁较低，认为对仓库和厂厦的现有条例监管已经足够，不必特别为迷你仓立例监管，形成法律上的灰色地带。 高级消防队长张耀升不幸殉职，推翻了迷你仓安全的假设，突出了迷你仓构成的独特风险。迷你仓的间隔，多用轻巧纤维板，防火能力低，燃烧起来会释放大量毒烟。有的用上锌铁，令火场温度更高，而一些旧型工厦又没有自动洒水系统，令火势更难控制。 为了确保密封仓门内不会有物件燃烧，消防员要逐一爆破数以百计的仓门来灭火，耗力费时。更加危险的是，迷你仓为了地尽其用，通道往往非常狭窄，九曲十三弯又多＂倔头路＂。张耀升之死，初步怀疑其中一个原因是在火场迷路，找不到出口。久经训练的消防员尚且如此，万一仓内有顾客，势要面对同样的迷宫逃生困难。 官员去年回答立法会议员质询，指出本港并没有用作规管迷你仓的特定法例，亦没有规定迷你仓的设立地点。但是，一些迷你仓的间隔会否违反消防通道条例？设立于指明不可作仓库用途的工厦或商住大厦内的迷你仓，是否违反土地用途？一些迷你仓修改间隔会否涉及僭建？ 这些问题，需要消防处和屋宇署巡查全港迷你仓，进行处理，取缔一些特别危险的迷你仓，以确保市民生命安全。 真正做到亡羊补牢，还须从预防和监管方面着手，厘清法律的灰色地带，针对迷你仓的独特营运和构建模式，拟订具体安全要求、查察机制及违例罚则，确保这一广受市民欢迎的服务和设施，不会成为社会上的死亡陷阱。（完）