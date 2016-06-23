港报社评：监管迷你仓免成死亡陷阱--星岛日报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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牛头角旧型工厦迷你仓的四级长命火，以一个高级消防队长的生命，唤起了社会对迷你仓安全监管的关注。本报揭露有迷你仓设在旧式商住楼宇，非常接近民居和安老院，万一失火，更会威胁众多住客的生命。 迷你仓近年在港如雨后春笋，反映了社会大众对这类寄存设施和服务的庞大需求。楼价愈来愈贵，单位愈来愈细，而不少人不舍得丢掉、记录下人生足迹的杂物愈来愈多，把这些不常用的珍藏品储存在迷你仓，可以释放家居空间。一些人会用来存放换季衣物，或者在家居大装修期间暂存家具，也有小商户用作存货，还有其他数之不尽的用途。 对于不少因工业北移而丢空的旧型工厂大厦，设立迷你仓成为一个有利可图的＂活化＂方式，厂厦内一个个迷你仓，恍如住宅内的一间间板间房。
当局对板间房的防火安全关注度，远比迷你仓为高，原因是板间房住人，失火会威胁性命，而迷你仓存货，大家觉得对人命威胁较低，认为对仓库和厂厦的现有条例监管已经足够，不必特别为迷你仓立例监管，形成法律上的灰色地带。 高级消防队长张耀升不幸殉职，推翻了迷你仓安全的假设，突出了迷你仓构成的独特风险。迷你仓的间隔，多用轻巧纤维板，防火能力低，燃烧起来会释放大量毒烟。有的用上锌铁，令火场温度更高，而一些旧型工厦又没有自动洒水系统，令火势更难控制。 为了确保密封仓门内不会有物件燃烧，消防员要逐一爆破数以百计的仓门来灭火，耗力费时。更加危险的是，迷你仓为了地尽其用，通道往往非常狭窄，九曲十三弯又多＂倔头路＂。张耀升之死，初步怀疑其中一个原因是在火场迷路，找不到出口。久经训练的消防员尚且如此，万一仓内有顾客，势要面对同样的迷宫逃生困难。 官员去年回答立法会议员质询，指出本港并没有用作规管迷你仓的特定法例，亦没有规定迷你仓的设立地点。但是，一些迷你仓的间隔会否违反消防通道条例？设立于指明不可作仓库用途的工厦或商住大厦内的迷你仓，是否违反土地用途？一些迷你仓修改间隔会否涉及僭建？ 这些问题，需要消防处和屋宇署巡查全港迷你仓，进行处理，取缔一些特别危险的迷你仓，以确保市民生命安全。 真正做到亡羊补牢，还须从预防和监管方面着手，厘清法律的灰色地带，针对迷你仓的独特营运和构建模式，拟订具体安全要求、查察机制及违例罚则，确保这一广受市民欢迎的服务和设施，不会成为社会上的死亡陷阱。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。