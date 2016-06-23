港报社评：合理加税有利社会公平和谐--文汇报6月23日

长和主席李嘉诚日前接受媒体专访时提议，港府提高企业利得税，以有充足资源纾缓贫富悬殊问题。虽然低税制是香港重要的竞争力优势之一，但随着本港人口老化和贫富悬殊的加剧，税收作为社会财富再分配的工具，确实是时候作出适度调整，以获得更多的资源，更好发挥其在分配社会财富、推动社会公平方面的作用，纾缓低收入阶层的生活压力，同时提升公共开支的可持续性。李嘉诚的建议具有启发意义，值得包括政府在内的社会各界认真思考，理性探讨，共同研究加税的可行性，并定下切实可行的落实方案，以利纾缓社会矛盾，促进社会和谐。

李嘉诚指，香港正处在20年来最艰难的时期，而不少企业赚取多达几千万、几亿元的盈利，建议政府提高目前为16.5%的企业利得税1或2个百分点，让更多的基层市民受益，收窄社会的贫富差距。确实，现今的香港面临严峻挑战，一方面，人口老化、贫富悬殊、百物腾贵等问题始终未能有效解决，而且有恶化的趋势，基层市民的收入增幅追不上经济增幅，难以分享到经济发展的红利，生活百上加斤，怨气逐渐积聚。另一方面，政府有心在扶贫、医疗、教育、安老等福利范畴投放更多资源，但囿于税基狭窄，惠民措施往往绕不过＂钱从何来＂的难题，只能在保持财政可持续性和增加福利的两难中，窘迫地作出平衡选择，全民退保、自愿医保计划等争议始终难以妥善解决。不能不承认，社会财富分配不均，是香港近年民怨增加、社会稳定和谐受到影响的重要因素。

诚然，香港以税制简单、低税率吸引投资者，四面八方的资本在香港创业创富，增加就业机会，造就了香港的成功。但我们不要忘记，香港的成功，还在于社会矛盾不尖锐，社会环境和谐稳定，商家可以在这里安心做生意。然而世易时移，随着经济模式的变化，香港的社会财富分配问题已经浮现。香港作为一个富庶文明的社会，社会分配应该更趋向公平，市民应该共同分享发展成果，对弱势群体更应有更多的照顾。从文明进步的角度说，不能有效照顾低下阶层，就称不上一个先进文明社会；从营商环境的角度说，如果因为贫富差距不断扩大，社会矛盾日趋尖锐，良好的营商环境终究难以长久维持。政府若不及早正视问题，着手化解矛盾，通过调整税收增加资源，以更大力度促进社会公平，香港的传统竞争优势最终也会失去。

检讨和调整税制具有现实意义和紧迫性，政府应该引导社会围绕利得税的调整展开理性探讨，集思广益、权衡利弊，尽可能凝聚社会共识，在保持香港经济活力和营商积极性，与拥有更多资源照顾普罗大众之间，取得新的适当的平衡。税制改革从来难度甚高，关键是做好解释游说工作，令商界认同调整税收的社会意义，明白加税有利香港长远发展，不视加税为洪水猛兽。李嘉诚作为商界领袖建议加税，本身已有一定的带头意味。希望各方对调整税收尽快商议，而且不要议而不决，如能尽快落实，诚是香港之福。（完）

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