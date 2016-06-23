港报社评：合理加税有利社会公平和谐--文汇报6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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长和主席李嘉诚日前接受媒体专访时提议，港府提高企业利得税，以有充足资源纾缓贫富悬殊问题。虽然低税制是香港重要的竞争力优势之一，但随着本港人口老化和贫富悬殊的加剧，税收作为社会财富再分配的工具，确实是时候作出适度调整，以获得更多的资源，更好发挥其在分配社会财富、推动社会公平方面的作用，纾缓低收入阶层的生活压力，同时提升公共开支的可持续性。李嘉诚的建议具有启发意义，值得包括政府在内的社会各界认真思考，理性探讨，共同研究加税的可行性，并定下切实可行的落实方案，以利纾缓社会矛盾，促进社会和谐。
李嘉诚指，香港正处在20年来最艰难的时期，而不少企业赚取多达几千万、几亿元的盈利，建议政府提高目前为16.5%的企业利得税1或2个百分点，让更多的基层市民受益，收窄社会的贫富差距。确实，现今的香港面临严峻挑战，一方面，人口老化、贫富悬殊、百物腾贵等问题始终未能有效解决，而且有恶化的趋势，基层市民的收入增幅追不上经济增幅，难以分享到经济发展的红利，生活百上加斤，怨气逐渐积聚。另一方面，政府有心在扶贫、医疗、教育、安老等福利范畴投放更多资源，但囿于税基狭窄，惠民措施往往绕不过＂钱从何来＂的难题，只能在保持财政可持续性和增加福利的两难中，窘迫地作出平衡选择，全民退保、自愿医保计划等争议始终难以妥善解决。不能不承认，社会财富分配不均，是香港近年民怨增加、社会稳定和谐受到影响的重要因素。
诚然，香港以税制简单、低税率吸引投资者，四面八方的资本在香港创业创富，增加就业机会，造就了香港的成功。但我们不要忘记，香港的成功，还在于社会矛盾不尖锐，社会环境和谐稳定，商家可以在这里安心做生意。然而世易时移，随着经济模式的变化，香港的社会财富分配问题已经浮现。香港作为一个富庶文明的社会，社会分配应该更趋向公平，市民应该共同分享发展成果，对弱势群体更应有更多的照顾。从文明进步的角度说，不能有效照顾低下阶层，就称不上一个先进文明社会；从营商环境的角度说，如果因为贫富差距不断扩大，社会矛盾日趋尖锐，良好的营商环境终究难以长久维持。政府若不及早正视问题，着手化解矛盾，通过调整税收增加资源，以更大力度促进社会公平，香港的传统竞争优势最终也会失去。
检讨和调整税制具有现实意义和紧迫性，政府应该引导社会围绕利得税的调整展开理性探讨，集思广益、权衡利弊，尽可能凝聚社会共识，在保持香港经济活力和营商积极性，与拥有更多资源照顾普罗大众之间，取得新的适当的平衡。税制改革从来难度甚高，关键是做好解释游说工作，令商界认同调整税收的社会意义，明白加税有利香港长远发展，不视加税为洪水猛兽。李嘉诚作为商界领袖建议加税，本身已有一定的带头意味。希望各方对调整税收尽快商议，而且不要议而不决，如能尽快落实，诚是香港之福。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。