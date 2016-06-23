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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 12:09 BJT

更正-金属期市：伦铜持于两周高位附近，但英国公投在即涨势受限

(更正：因原文有误，标题及首段应为...伦铜持于“两周”高位附近，而非“两个月”)

路透墨尔本6月23日 - 伦敦期铜周四徘徊在逾两周高位附近，美元走软构成支撑，但由于英国退欧公投在即，期铜涨势受限。

0052 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,723美元。上日期铜涨0.6%，且盘中触及6月6日以来最高点4,733.50美元。

上海期交所期铜 上扬0.9%，至每吨36,200元人民币。

国际货币基金组织(IMF)周三表示，美国经济“整体良好”，增长将重获动能，尽管美元估值过高，但该组织警告道，太多的美国人放弃找工作，或者生活在贫困之中。

美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)一份调查显示，2016年第二季亚洲一些大型企业的信心攀升至一年最高位，受益于中国经济有缓慢企稳迹象。

英国周四将举行退欧公投，几项民调结果显示退欧和留欧支持率不相上下。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/许娜)

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