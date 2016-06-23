更正-金属期市：伦铜持于两周高位附近，但英国公投在即涨势受限

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(更正：因原文有误，标题及首段应为...伦铜持于“两周”高位附近，而非“两个月”)
路透墨尔本6月23日 - 伦敦期铜周四徘徊在逾两周高位附近，美元走软构成支撑，但由于英国退欧公投在即，期铜涨势受限。
0052 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,723美元。上日期铜涨0.6%，且盘中触及6月6日以来最高点4,733.50美元。
上海期交所期铜 上扬0.9%，至每吨36,200元人民币。
国际货币基金组织(IMF)周三表示，美国经济“整体良好”，增长将重获动能，尽管美元估值过高，但该组织警告道，太多的美国人放弃找工作，或者生活在贫困之中。
美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。
汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)一份调查显示，2016年第二季亚洲一些大型企业的信心攀升至一年最高位，受益于中国经济有缓慢企稳迹象。
英国周四将举行退欧公投，几项民调结果显示退欧和留欧支持率不相上下。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/许娜)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。