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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 09:30 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者亦转而卖超海外债券

路透东京6月23日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月18日当
周，外资转为卖超日本股票。

    外资6月18日止当周在日本股市卖超2,311亿日圆，前一周为买超1,28
3亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券4,577亿日圆，前一周为买超8,679
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    6月12日-6月18日    -231.1         -485.9        +1,418.9
    6月 5日-6月11日    +128.3         +764.3        -1,470.9 
    5月29日-6月 4日     -97.5         +611.0           -14.3


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    6月12日-6月18日     +72.4         -457.7          -68.2
    6月 5日-6月11日    +129.5r        +867.9r         -71.1
    5月29日-6月 4日     +35.2         +894.0          -56.1

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
      

 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)

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