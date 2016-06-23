表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者亦转而卖超海外债券

路透东京6月23日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月18日当 周，外资转为卖超日本股票。 外资6月18日止当周在日本股市卖超2,311亿日圆，前一周为买超1,28 3亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券4,577亿日圆，前一周为买超8,679 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月12日-6月18日 -231.1 -485.9 +1,418.9 6月 5日-6月11日 +128.3 +764.3 -1,470.9 5月29日-6月 4日 -97.5 +611.0 -14.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月12日-6月18日 +72.4 -457.7 -68.2 6月 5日-6月11日 +129.5r +867.9r -71.1 5月29日-6月 4日 +35.2 +894.0 -56.1 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)