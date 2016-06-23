中国汇市：人民币汇率三个指数两升一贬，SDR指数创记录新低--路透测算

路透上海6月23日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率 指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微 升至96.5。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.50%，SDR篮子指数跌3.74%，BIS指数跌5.12% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 CNY=PBOC 6.5658 277 EURCNY=PBOC 7.4447 -360 JPYCNY=PBOC 6.27 249 HKDCNY=PBOC 0.8464 34.5 GBPCNY=PBOC 9.7242 -567 AUDCNY=PBOC 4.9371 -262 NZDCNY=PBOC 4.7075 -105 SGDCNY=PBOC 4.9122 -49 CHFCNY=PBOC 6.8445 67 CADCNY=PBOC 5.1267 200 CNYMYR=PBOC 0.6115 3.4 CNYRUB=PBOC 9.8141 1314 CNYTHB= 5.3536 97 全球汇市方面，英镑兑美元周四盘初升至六个月高位，此前最新民调显示英国公投留欧 的支持率升高，英国将在数小时后举行重要公投来决定是否留在欧盟。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)