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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 09:31 BJT

中国汇市：人民币汇率三个指数两升一贬，SDR指数创记录新低--路透测算

路透上海6月23日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率
指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微
升至96.5。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.50%，SDR篮子指数跌3.74%，BIS指数跌5.12%
。
    
 CFETS篮子货币   今日中间  CFETS篮子货币较上日升贬
                 价        点数
 CNY=PBOC          6.5658                       277
 EURCNY=PBOC       7.4447                      -360
 JPYCNY=PBOC         6.27                       249
 HKDCNY=PBOC       0.8464                      34.5
 GBPCNY=PBOC       9.7242                      -567
 AUDCNY=PBOC       4.9371                      -262
 NZDCNY=PBOC       4.7075                      -105
 SGDCNY=PBOC       4.9122                       -49
 CHFCNY=PBOC       6.8445                        67
 CADCNY=PBOC       5.1267                       200
 CNYMYR=PBOC       0.6115                       3.4
 CNYRUB=PBOC       9.8141                      1314
 CNYTHB=           5.3536                        97
 
    全球汇市方面，英镑兑美元周四盘初升至六个月高位，此前最新民调显示英国公投留欧
的支持率升高，英国将在数小时后举行重要公投来决定是否留在欧盟。 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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