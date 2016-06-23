中国汇市：人民币汇率三个指数两升一贬，SDR指数创记录新低--路透测算

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月23日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率 指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微 升至96.5。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.50%，SDR篮子指数跌3.74%，BIS指数跌5.12% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 CNY=PBOC 6.5658 277 EURCNY=PBOC 7.4447 -360 JPYCNY=PBOC 6.27 249 HKDCNY=PBOC 0.8464 34.5 GBPCNY=PBOC 9.7242 -567 AUDCNY=PBOC 4.9371 -262 NZDCNY=PBOC 4.7075 -105 SGDCNY=PBOC 4.9122 -49 CHFCNY=PBOC 6.8445 67 CADCNY=PBOC 5.1267 200 CNYMYR=PBOC 0.6115 3.4 CNYRUB=PBOC 9.8141 1314 CNYTHB= 5.3536 97 全球汇市方面，英镑兑美元周四盘初升至六个月高位，此前最新民调显示英国公投留欧 的支持率升高，英国将在数小时后举行重要公投来决定是否留在欧盟。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。