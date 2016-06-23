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货币新闻 | 2016年 6月 23日 星期四 09:51 BJT

重发-芝加哥期市：玉米连四天下跌，因降雨提振作物产量前景

以下是0114GMT报价：
        
    合约               价格     变动   涨跌%     两日        30日     RSI
                                                 涨跌%     移动均值
    CBOT小麦           459.25    0.50   +0.11%   +0.16%       479.66   30
    CBOT玉米           390.75   -2.25   -0.57%   -1.39%       410.78   29
    CBOT大豆          1114.50   -2.25   -0.20%   +0.34%      1103.92   48
    CBOT稻米            10.98   $0.00   -0.05%   -1.13%       $11.44   33
    美国原油            49.55   $0.42   +0.85%   +1.43%       $48.71   58
    汇率
    欧元/美元          $1.133   $0.003  +0.28%   +0.77% 
    美元/澳元          0.7520   0.002   +0.27%   +1.02%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 龚芳/陈宗琦；审校 李爽/白云/戴素萍)

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