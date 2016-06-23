重发-芝加哥期市：玉米连四天下跌，因降雨提振作物产量前景

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下是0114GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 459.25 0.50 +0.11% +0.16% 479.66 30 CBOT玉米 390.75 -2.25 -0.57% -1.39% 410.78 29 CBOT大豆 1114.50 -2.25 -0.20% +0.34% 1103.92 48 CBOT稻米 10.98 $0.00 -0.05% -1.13% $11.44 33 美国原油 49.55 $0.42 +0.85% +1.43% $48.71 58 汇率 欧元/美元 $1.133 $0.003 +0.28% +0.77% 美元/澳元 0.7520 0.002 +0.27% +1.02% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/陈宗琦；审校 李爽/白云/戴素萍)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选