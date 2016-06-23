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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 09:48 BJT

全球金市：金价触及两周低点，投资者谨慎乐观认为英国留欧

亚洲股市小涨；英镑兑美元升至六个月高点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，没有安排周五或周六召开特别会议应对英国脱欧公投结果 。

美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三警告指出，美联储不要“突然”升息，她表示IMF认为美联储应该将维稳列为最优先考虑，升息步伐要渐进，并经过充分沟通。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.39%至915.90吨，为2013年9月以来最高。

无论英国周四公投的结果留欧与否，金价此前因公投不确定性而出现的剧烈涨幅可能都会告一段落。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 戴素萍/李爽)

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