全球金市：金价触及两周低点，投资者谨慎乐观认为英国留欧

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
亚洲股市小涨；英镑兑美元升至六个月高点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，没有安排周五或周六召开特别会议应对英国脱欧公投结果 。
美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三警告指出，美联储不要“突然”升息，她表示IMF认为美联储应该将维稳列为最优先考虑，升息步伐要渐进，并经过充分沟通。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.39%至915.90吨，为2013年9月以来最高。
无论英国周四公投的结果留欧与否，金价此前因公投不确定性而出现的剧烈涨幅可能都会告一段落。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 戴素萍/李爽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。