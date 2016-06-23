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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 14:18 BJT

台湾股市：成交量急缩收跌，市场待英国脱欧公投结果观望气氛浓厚

路透台北6月23日 - 台湾股市周四成交量急缩收小跌，终止〞连四涨〞走势。分析师表示，随英国脱离欧盟公投进入倒数，今天市场观望气氛更趋浓厚，加上台积电 等大型权值股获利了结卖压出笼，终场指数失守8,700点。

台湾加权股价指数 收跌0.45%,至8,676.68点；今日成交初值 为591.90亿台币，上交易日修正后为729.55亿。

〞大家都在等待明天英国公投的结果，本来只有本土资金观望，今天连外资都观望了。〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。

他表示，今天台股成交量极度萎缩，主因英国脱欧公投结果要到明天台北时间下午两点左右才会出炉，市场静待结果、交投趋于冷清。

凯基投顾分析师张明祥亦称，今天台股成交量明显萎缩，市场都在等待明天英国公投结果，〞成交量已经萎缩一个礼拜了，除鸿海 上涨外，今天大部分权值股如台积电等都是下跌的，部分投资人获利了结。〞

亚洲股市周四走高，交头气氛犹豫，因为在英国公投前夕，多数投资者都从日圆及公债等避险资产中寻求避险。

分析师预估，明日指数区间在8,620-8,750间。

今日金融保险指数 收跌0.41%，科技类股指数 收跌0.42%。

本地时间14:07，亚洲主要股市涨跌互见，日股 上涨1.07%；MSCI亚太明晟指数 涨0.22%。(完)

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