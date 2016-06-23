台湾股市：成交量急缩收跌，市场待英国脱欧公投结果观望气氛浓厚

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北6月23日 - 台湾股市周四成交量急缩收小跌，终止〞连四涨〞走势。分析师表示，随英国脱离欧盟公投进入倒数，今天市场观望气氛更趋浓厚，加上台积电 等大型权值股获利了结卖压出笼，终场指数失守8,700点。
台湾加权股价指数 收跌0.45%,至8,676.68点；今日成交初值 为591.90亿台币，上交易日修正后为729.55亿。
〞大家都在等待明天英国公投的结果，本来只有本土资金观望，今天连外资都观望了。〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。
他表示，今天台股成交量极度萎缩，主因英国脱欧公投结果要到明天台北时间下午两点左右才会出炉，市场静待结果、交投趋于冷清。
凯基投顾分析师张明祥亦称，今天台股成交量明显萎缩，市场都在等待明天英国公投结果，〞成交量已经萎缩一个礼拜了，除鸿海 上涨外，今天大部分权值股如台积电等都是下跌的，部分投资人获利了结。〞
亚洲股市周四走高，交头气氛犹豫，因为在英国公投前夕，多数投资者都从日圆及公债等避险资产中寻求避险。
分析师预估，明日指数区间在8,620-8,750间。
今日金融保险指数 收跌0.41%，科技类股指数 收跌0.42%。
本地时间14:07，亚洲主要股市涨跌互见，日股 上涨1.07%；MSCI亚太明晟指数 涨0.22%。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。