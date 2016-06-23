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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 10:04 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘整理，观望英国脱欧公投结果

路透台北6月23日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四早盘狭幅整理。交易员表示，市场观望英国脱欧公投结果，此前交易商锁定小区间来回操作，盘势呈现盘整格局。

不过有交易员指出，对台债而言，英国脱欧肯定令殖利率出现一波跌势；但若是留欧，不见得会让殖利率大弹，因台湾基本面仍相当疲弱，且下周央行将召开理监事会议，降息机率不低。

〞脱欧就是利多，不脱欧就维持，对台债只有利多没利空。〞一位大型公股银行交易主管说。

另一大型票券商交易主管也称，脱欧让殖利率下跌的幅度，会高于留欧上弹的幅度。在公投结果出炉前，先以区间操作为主。

本地时间09:54，五年券105/8期 发行前交易殖利率弹0.4基点至0.5680%，成交2亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.33基点至0.8033%，成交39.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.40%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.81%。

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--美国经济：“整体良好”，但太多美国人生活在贫困之中--IMF (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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