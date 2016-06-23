台湾债市：10年券殖利率早盘整理，观望英国脱欧公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北6月23日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四早盘狭幅整理。交易员表示，市场观望英国脱欧公投结果，此前交易商锁定小区间来回操作，盘势呈现盘整格局。
不过有交易员指出，对台债而言，英国脱欧肯定令殖利率出现一波跌势；但若是留欧，不见得会让殖利率大弹，因台湾基本面仍相当疲弱，且下周央行将召开理监事会议，降息机率不低。
〞脱欧就是利多，不脱欧就维持，对台债只有利多没利空。〞一位大型公股银行交易主管说。
另一大型票券商交易主管也称，脱欧让殖利率下跌的幅度，会高于留欧上弹的幅度。在公投结果出炉前，先以区间操作为主。
本地时间09:54，五年券105/8期 发行前交易殖利率弹0.4基点至0.5680%，成交2亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.33基点至0.8033%，成交39.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.40%。
交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.81%。
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--美国经济：“整体良好”，但太多美国人生活在贫困之中--IMF (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。